Cdiscount propose un forfait 200 Go à un prix défiant toute concurrence

En ce début d’année 2021, il est l’heure de faire le tri dans vos abonnements afin de faire baisser vos charges mensuelles. Pour vous aider dans cette tâche, Cdiscount vient de lancer un forfait mobile en édition limitée proposant 200 Go pour un prix de 9,99 euros par mois.

Un forfait 200 Go pour un prix mini

Tout le monde dispose aujourd’hui d’un smartphone. Outil de la vie quotidienne, cet appareil nous permet de rester connecté en tout temps. Afin de vous permettre de profiter d’internet encore plus longtemps sur votre mobile, Cdiscount vient de lancer une offre très attractive : un forfait 200 Go en 4G à moins de 10 euros par mois.

Grâce à cette enveloppe de données mobiles, vous allez pouvoir regarder pendant des heures vos contenus vidéos en streaming, surfer sur les réseaux sociaux ou même écouter de la musique sur Spotify ou Apple Music sans limites durant un mois entier. Vous aurez même assez de data pour partager votre connexion avec un proche ou avec votre ordinateur par exemple. En plus de cela, l’offre comporte les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’EU et les DOM.

Sans engagement, le forfait mobile est accessible au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Après ce délai, le tarif passera à 24,99 euros par mois. L’offre se termine le 27 janvier 2021, ne prenez donc pas trop votre temps pour réfléchir et sautez vite sur l’occasion !

