Nouvel iPhone SE et AirPods Pro 2 en avril 2021

Publicité

La nouvelle génération d’AirPods Pro devrait arriver sur le marché mondial d’ici quelques mois ! Aimés par les consommateurs, ces écouteurs sans-fil ont été initialement sorti il y a plus d’un an et demi et Apple préparerait effectivement une nouvelle version. Mais ce n’est pas tout !

Une nouvelle version de l’iPhone SE serait également en préparation pour une sortie cette année, mais alors, peut-on s’attendre à un rythme de mise à jour de l’iPhone SE une fois par an ?

Des rumeurs bien fondées

C’est le site japonais Mac Otakara, site très connu pour délivrer en avance des infos croustillantes sur le futur produit d’Apple qui a lancé la bombe !

Apple serait en effet prêt à sortir en avril 2021 une nouvelle version de l’iPhone SE et une nouvelle version des AirPods Pro ! Ces informations proviendraient de chaines de production situées en Chine.

Publicité

Nouvelle version des AirPods Pro

Selon le rapport, le nouveau boîtier de recharge des futurs AirPods Pro serait plus compact, mais ce n’est pas tout, du changement au niveau même des écouteurs serait à prévoir avec une réduction de la tige voir une éventuelle suppression de celle-ci.

Néanmoins, nous n’avons pas encore d’informations précises sur ce sujet.

iPhone SE : La 3e génération

La nouvelle version de l’iPhone SE serait également en préparation. Pour rappel, l’iPhone SE est la version »low-cost » du smartphone de la marque à la pomme.

Cette gamme permet de profiter de la dernière puce d’Apple avec généralement un ancien design (iPhone 8 par exemple).

Du côté des nouveautés prévues cette année, nous entendons parler d’un écran plus grand de 5,5 pouces ou de 6,1 pouces. Le même châssis que l’iPhone 8 Plus ou de l’iPhone XR.

La nouvelle taille d’écran risque de décevoir les consommateurs qui privilégient les écrans plus petits que la moyenne sur le marché.

Alors, attendez-vous avec impatience cette nouvelle version des AirPods Pro 2 ou de l’iPhone SE ?

Publicité