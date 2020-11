AirPods 3 : un design déjà en fuite sur le net

Publicité

À quoi va bien pouvoir rassembler la prochaine génération d’écouteurs sans fil Apple : les AirPods 3. Une fuite du design de cet appareil vient d’être dévoilée sur la toile et nous donne enfin une idée sur l’avenir de la célèbre gamme d’écouteurs.

AirPods 3 et Pro 2, à quoi s’attendre ?

Depuis qu’Apple a présenté ses AirPods en 2016, le marché des écouteurs sans fil a connu un engouement du public de plus en plus grand. Outre les utilisateurs, les constructeurs de smartphones et de produits audio se sont aussi fortement tournés vers cette nouvelle tendance technologique. 3 ans plus tard (2019), une deuxième génération d’AirPods est arrivée avec un boitier de recharge sans fil. La marque à la pomme en a aussi profité pour lancer une version intra-auriculaire avec réduction de bruit active en fin d’année dernière : les AirPods Pro.

Un an plus tard, de nouveaux modèles commencent à profiter de fuites d’informations sur internet.

De premières informations et un design en fuite

Tout d’abord, Bloomberg a récemment annoncé qu’Apple serait en train de développer les AirPods 3 et les Pro 2. Leur date de sortie serait d’ailleurs prévue pour le premier semestre 2021. Du côté des AirPods classiques, la 3ᵉ génération devrait arborer un design similaire aux Pro avec des tiges plus courtes. La seconde génération d’AirPods Pro serait quant à elle plus compacte. Au niveau des fonctionnalités, rien de nouveau n’a pour l’instant été annoncé.

Publicité

Encore plus récemment, des images dévoilées par le site chinois 52audio sont venues confirmer les fuites de Bloomberg. Une première photo nous permet dans un premier temps de visualiser un AirPods 3 inséré dans le dessus de son boitier de recharge. On y découvre ainsi un design similaire aux AirPods Pro, mais avec un embout non intra-auriculaire.

Deux autres visuels ont en plus été dévoilés : un rendu ainsi qu’un scan permettant d’imaginer la taille des nouveaux écouteurs d’Apple.





De nouvelles informations devraient continuer à arriver durant les prochaines semaines. En attendant, n’oubliez pas qu’Apple présentera une nouvelle keynote mardi 10 novembre !