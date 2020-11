Google à l’attaque du marché des VPN avec Google One

Publicité

Le géant Google arrive sur le marché du VPN (Virtual Private Network). Qui aurait cru que cela arrive un jour. La disponibilité de ce niveau service arrive bientôt avec Google One.

Un VPN, c’est quoi

Nos navigateurs et nos applications s’exposent sur le web et des informations sensibles peuvent être à la merci de personnes mal intentionnées. Certaines applications et certains sites utilisent des systèmes de sécurité obsolètes ou insuffisants, voire carrément inexistants.

Un VPN sert à sécuriser nos données en ligne et cela en empruntant un tunnel chiffré et sécurisé. Ce dernier est entièrement géré par Google. Cela au travers de serveurs sécurisés et cela dans le monde entier.

La sécurité et la transparence, selon Google

En effet, le géant américain affirme que cette connexion VPN ne sera jamais utilisée par ces services. Ou encore, consigner et vendre les données issues de nos différentes navigations.

D’ailleurs, des audits permanents et indépendants seront prévus en 2021.

« Vous n’êtes pas obligé de nous croire sur parole. Nos bibliothèques clientes sont disponibles en open source, et nos systèmes de bout en bout feront l’objet d’un audit indépendant (prévu pour 2021). »

Une utilisation simple et fluide du VPN

L’activation se fera via l’application Google One. Efficace et rapide, afin de pouvoir se protéger sans attendre.

Amélioration des performances

Le VPN Google One bénéficie des avantages d’une infrastructure de réseau Google. Même si vous exécutez le VPN en permanence, vous continuez à bénéficier d’une connexion Internet rapide sur l’ensemble de vos applications et services.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, la solution VPN est uniquement disponible aux États-Unis, pour un tarif de 9,99 dollars par mois. À noter que pour le moment, seuls les smartphones Android peuvent en bénéficier. Ce service donnera également accès à 2TO de stockage pour des photos, documents..)

En plus d’Android, iOS, macOS et Windows bénéficieront aussi du VPN de Google dans prochains mois. Si vous ne souhaitez pas dépenser 10€ par mois ou souhaitez un VPN dès maintenant nous vous recommandons ZenMate VPN, retrouvez ici notre test.