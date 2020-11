Publicité

Après l’assassinat de Samuel Paty et une augmentation du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram lancent le Club des Parents connectés.

Avec le confinement, le cyberharcèlement a pris le relais du harcèlement scolaire. Le géant américain a ouvert, sur ses deux plateformes, Facebook et Instagram, un Club des Parents Connectés. Celui-ci regroupe différents experts éducatifs pour parer au cyberharcèlement.

Depuis la généralisation des réseaux sociaux, on observe une augmentation drastique du nombre de personnes victimes de cyberharcèlement.

Parallèlement à l’augmentation des cours en ligne, les élèves créent des groupes WhatsApp et Facebook. Leur but premier est l’échange et le partage, mais souvent, cela découle sur de fausses rumeurs, et du harcèlement.

Publicité

C’est par ce constat que le géant américain à créer un Club des Parents Connectés. Il met à disposition des parents une multitude d’outils pour lutter contre le cyberharcèlement.

Facebook et le Club des Parents Connectés

Une étude récente publiée par Ipsos pour Facebook indique que 83 % des parents «aimeraient contrôler et accompagner davantage l’expérience en ligne de leurs enfants».

Avec le soutien des associations e-Enfance, Génération Numérique et l’UNAF, Facebook ouvre un espace de discussions et des «cafés virtuels». Tout cela dans le but de sensibiliser les parents et répondre à leur question quant aux usages des écrans, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Le Club des Parents Connectés aborde aussi les problèmes de cyberharcèlement, les bons usages de l’Internet, et les fake news.

Ce phénomène ne disparait pas avec le confinement, bien au contraire. Plus de 700 000 nouveaux parents se sont inscrits dans des groupes liés au sujet de la parentalité. Le tout venant compléter les 2 millions de parents français déjà inscrit dans divers groupes Facebook liés à la parentalité.

«Il est de notre responsabilité de suivre le rapport des enfants au numérique et, sur ce point, les parents sont souvent dépassés», explique Michelle Gilbert, directrice de la communication de Facebook France.

À travers Facebook Live ou Rooms, les parents pourront obtenir des réponses liées à la parentalité et la vie numérique. Ils pourront aussi être en relation avec des associations ou des experts.

Interface Facebook « le Club des Parents Connectés »

«Toutes les thématiques sur la vie numérique des familles pourront être abordées : jeux vidéos, réseaux sociaux, séries», indique Michelle Gilbert, directrice de la communication de Facebook France.

Pour l’association E-enfance «ce club correspond à une vraie problématique qu’on a en tant qu’association de prévention ». « C’est très difficile de toucher les parents qui en ont le plus besoin, notamment parce qu’ils manquent de temps».

Publicité

Des vidéos d’experts pour lutter contre le harcèlement

Dans cette initiative, Facebook reste en arrière-plan et laisse les partenaires administrer et modérer le groupe. Le Club des Parents Connectés se veut un groupe « d’échanges directs et sans tabous entre parents et experts ». Ce club regroupe les expériences et les conseils.

« Les parents n’ont pas toujours les clés pour accompagner leurs enfants et expriment le besoin de mieux comprendre leurs pratiques et les enjeux », souligne Justine Atlan, responsable d’e-Enfance. Cette association a pour enjeu principal la protection de l’enfance sur Internet. Elle a relevé une hausse de 30 % des appels sur son numéro vert Net Ecoute durant le premier confinement.

Table des matières du Club des parents connectés

Pour la journée Non au harcèlement, le 5 novembre, de nombreuses associations telles que, e-Enfance, l’Union Nationale des Associations Familiales ou la communauté Je suis Papa vont intervenir dans un premier rendez-vous pour parler du harcèlement en ligne.

Le Club des Parents connectés nécessité d’être membre Facebook. Le groupe est public. En complément de ce club, Facebook a mis en place un portail accessible sans inscription. « En ligne et en sécurité » propose des ressources pour les jeunes, les parents et les éducateurs.