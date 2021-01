Une nouvelle fonctionnalité TikTok a fait son apparition !

Publicité

Lancée il y a un peu plus de 4 ans, l’application mobile vidéo et de réseautage social TikTok connait aujourd’hui des centaines de milliers d’abonnés. Ces dernières l’exploitent pour des actions diverses (distractions ou activités professionnelles). Consciente de l’extension exponentielle du nombre d’utilisateurs de son application, l’entreprise créatrice ByteDance a décidé y intégrer l’option Questions/Réponses. Une nouvelle option qui ne serait proposée qu’a une certaine catégorie de ces utilisateurs. Lisez cet article pour en savoir plus.

Une nouvelle fonctionnalité dédiée de TikTok

A l’instar de nombreuses plateformes concurrentes de réseautage et de partage de vidéo, TikTok a décidé rendre son interface de conversation plus fluide. L’activation de l’option Questions/Réponses (Q&R) concernerait exclusivement les influenceurs utilisant la plateforme. Cette décision de ByteDance, par rapport à son application, découle du succès de la fonctionnalité sur les réseaux sociaux concurrents. En effet, l’option Q&R est en phase expérimentale sur de nombreux sites de conversations et portent surtout sur les diffusions de stories des créateurs et influenceurs. A l’activation de l’option par un créateur, ses followers verront l’icône de l’application, se dupliquer. Une icône leur permettra de poser des questions via leur profil et l’autre via la section commentaires des vidéos publiées par l’influenceur.

Les avantages de la nouvelle option Q/R

De nombreux avantages découle de cette nouvelle option, autant pour les créateurs que pour la plateforme. L’intégration de l’option Q/R est d’une importance particulière pour une meilleure gestion de la plateforme TikTok. Cette fonctionnalité simplifie l’interaction entre les créateurs et leurs suiveurs (followers). Les créateurs qui répondaient à chaque question qui leur est adressée pourront désormais apporter des réponses groupées aux questions. Cela pour se faire par des vidéos. Le groupage des réponses sur la plateforme réduira considérablement les échanges entre créateur et follower. Ce qui rendra la plateforme beaucoup plus fluide. ByteDance annonce vouloir en faire plus pour améliorer la qualité de son service. L’entreprise prévoit ainsi de nouvelles mesures pour protéger davantage la vie privée des utilisateurs de son application.

