Les téléphones mobiles Android et iPhone sont les plus vendus au monde. Les premiers sont préférés pour leur accessibilité. Les seconds sont appréciés pour le prestige qu’ils procurent à leurs utilisateurs. Mais, ce qui nous intéresse est la manière dont ces deux catégories de smartphones vieillissent avec le temps. Une étude comparative, faite en 2020, a révélé des chiffres très importants sur le sujet. Nous nous penchons sur ces chiffres dans cet article.

Des chiffres pas à l’avantage des Android

Les résultats d’une étude menée par BankMyCell ne sont pas élogieux pour les smartphones Android. La catégorie de téléphones en tête des ventes sur le marché mondial se déprécierait beaucoup plus vite que son challenger. En effet, les iPhone vieilliraient deux fois moins vite que les Android. Les premiers perdraient en moyenne 1/6 de leur valeur par an contre 1/3 pour les seconds. Ce taux passe à 3/4 sur deux ans. Ce qui veut dire qu’un Smartphone Android perd toute sa valeur (amorti totalement) avant même la fin de sa troisième année d’utilisation. De leur côté, les iPhone mettrons deux fois plus d’années à être amorti dans leur utilisation. Une différence qui se constate sur la baisse du prix de vente des deux catégories au cours des années. Les prix des Android baissent deux fois plus vite que ceux des iPhone.

Une dépréciation rapide mais justifiée

Parmi les marques d’Android il y a certaines qui vieillissent quand même mieux que d’autres. Il s’agit des téléphones haut de gamme (Samsung Galaxy par exemple). Le taux de vieillissement est plus élevé quand on considère les Android bas de gamme (HTC, Motorola et Sony par exemples). Les Android doivent certainement ces mauvais chiffres à la qualité des composants utilisés dans leur fabrication. Ces derniers sont de moins meilleure qualité que ceux implémentés dans les iPhone. De plus les systèmes d’exploitation des Android sont soumis régulièrement à des mises à jour qui leur font plus de mal que de bien. Tandis que ceux des iPhone y sont soumis rarement car ayant des certifications de plus longue durée.

