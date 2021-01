Les iPhone d’Apple vont à nouveau utiliser Touch ID en 2021

Publicité

Cette nouvelle année s’annonce peu mouvementée chez le constructeur Apple. Mais, on devrait tout de même assister à de petites modifications, notamment le retour de certaines fonctionnalités comme Touch ID. En effet, la marque à la pomme prévoirait réintroduire le déverrouillage par empreintes digitales, sous une autre forme, dans ses versions 2021 de l’iPhone 12. Une décision qui serait destinée à faciliter l’accès aux utilisateurs de smartphone en cette période de crise sanitaire liée au COVID-19.

La Touch ID revient chez Apple

Lancé récemment par Apple, l’iPhone 12 devrait subir une légère actualisation de ses fonctionnalités tout en conservant la majorité de son design antérieur. Cette actualisation n’est pas en réalité quelque chose de nouveau. En effet, il s’agit de la Touch ID, une fonctionnalité déjà existante sur des modèles antérieurs de la marque. Elle refera son apparition dans les versions 2021 de l’iPhone 12 et sera placée sous l’écran cette fois-ci. Un repositionnement qui permettrait à l’utilisateur de disposer d’une seconde alternative pour déverrouiller son téléphone. La Touch ID viendrait donc suppléer la Face ID en cette période de pandémie mondiale du COVID-19 où le port obligatoire du masque sanitaire est instauré un peu partout.

La Touch ID et la Face ID : une combinaison plus appropriée pour la période

La technologie Touch ID est apparue pour la première chez Apple sur la génération de smartphones ayant précédée celle de l’iPhone X. Elle a été abandonnée sur cette dernière au profit de la Face ID. Au final, une combinaison des deux technologies a été jugée plus indiquée en cette période que nous traversons, car la Face ID pourrait très vite montrer ses limites. En effet, le déverrouillage facial exige un scannage complet du visage de l’utilisateur. Ce qui peut être difficile quand on se retrouve à des endroits où le port de masque est obligatoire. Le port de gants n’étant pour le moment pas imposé par la loi, la Touch ID peut être idéale partout. Cette coexistence devrait se rependre aux futurs MacBook Air et MacBook Pro de Apple.

