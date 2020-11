Apple Event, les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro & Mac Mini

Publicité

La conférence Apple « One more Thing » vient de s’achever avec son lot d’annonces ! Tim Cook a remercié toutes ses équipes pour les efforts fournis pour continuer d’innover malgré la pandémie de Covid-19.

On notera notamment les annonces concernant les Mac qui ont jouer un rôle majeur dans cet événement.

Le point complet dans cet article récapitulant toutes les nouveautés !

Apple M1, la puce made in Apple

Comme promis par Apple plus tôt dans l’année, Apple a annoncé son premier Mac équipé d’une puce ARM conçue par Apple. Comme annoncé par Apple, les iPhones, les iPad et les Watchs étaient déjà équipées, il restait donc les Mac !

M1, c’est le nom de cette nouvelle puce made in Apple. La société annonce que cette nouvelle puce sera plus écologique avec une consommation électrique réduite. Mais ce n’est pas tout, toutes les puces nécessaires pour faire fonctionner un Mac ont été fusionnées pour tout rassembler dans cette nouvelle puce (Ram/Processeur/Graphique etc…). Elle est gravée en 5 nm avec 8 cœurs pour les processeurs et 8 cœurs pour le GPU. Elle est capable de traiter 11 trillions d’opérations par seconde.

Le premier Mac équipé de M1

Le premier Mac équipé du processeur M1 sera le MacBook Air.

Apple annonce un Macbook Air 3,5 fois plus rapide et des performances graphiques 5 fois plus performantes que la génération précédente.

Il ne sera pas équipé d’un ventilateur ce qui rend ce Mac totalement silencieux.

La batterie a également été retravaillée pour gagner 6 heures d’autonomie.

Le second : Mac Mini

Le second Mac équipé du processeur M1 sera le Mac Mini. Ce Mac est apprécié notamment pour sa petite taille et sa discrétion. Équipé de Big Sur, il sera plus rapide que jamais.

Et pour finir .. le MacBook Pro !

Le MacBook Pro sera également équipé de la puce Apple M1. Bienvenue aux esprits créatifs. Avec ce nouveau MacBook Pro équipé de M1, il sera plus rapide que jamais. Il pourra notamment être utilisé par les développeurs, les designers de produits ou les monteurs vidéo. Ses performances sont largement supérieures au MacBook Air et Mac Mini.

Les performances sont améliorées mais également l’autonomie avec la meilleure batterie jamais proposée sur le Mac Pro. 17 heures de navigation sur le web. Une très belle performance. Un nouveau système de micro de meilleure qualité est également proposé.

Tous ces Macbooks sont disponibles à l’achat dès aujourd’hui et seront expédiés à partir de la semaine prochaine.

Apple propose également Mac OS Big Sur

Mac Os Big Sur sera disponible ce jeudi 12 novembre 2020.

Avec ses nouveautés majeures, MacOS Big Sur a également était mis en avant dans cette keynote. Avec son nouveau design et ses nouveautés, il équipera bien entendu les Mac avec la nouvelle puce M1. Mais pas seulement, vous pourrez faire cette mise à jour sur un grand nombre de Mac.

Apple proposera notamment aux développeurs de rendre leur application compatible aussi bien avec les Mac équipés d’un processeur Intel ou du processeur Apple M1.

MacOs Big Sur a notamment été travaillé pour être pleinement compatible avec le nouveau processeur M1.