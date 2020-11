Publicité

Lors de la dernière keynote d’Apple, la société a annoncé la date de sortie de la nouvelle mise à jour pour les Mac. macOS Big Sur sortira ce jeudi 12 novembre 2020.

A son bord, des nouveautés majeures. Un nouveau design, une nouvelle version de Safari et bien plus encore. Point complet dans cet article.

macOS Big Sur : les nouveautés majeures

Premièrement, un nouveau design. Bien plus moderne que les précédentes versions. Avec notamment de nouvelles barres latérales, un dock repensé et bien plus épuré. Un nouveau centre de contrôle dédié à votre Mac et une nouvelle version du centre de notifications. Une belle évolution côté design. Mais ce n’est pas tout !

Une nouvelle version de Safari sera également proposée avec cette mise à jour Big Sur. Personnalisation de la page d’accueil, une nouvelle catégorie dans l’App Store pour les extensions dédiées à Safari et un nouvel agencement des onglets. La encore, de belles nouveautés que nous avons tous hâte de tester.

L’application Messages a également été revue pour plus de clarté et pour ressembler à celle proposée sur iPhone notamment. Il vous sera possible d’épingler des conversations, un système de réponses ciblées sera également proposé, des photos de groupe ou notamment le système de mention déjà bien connu sur Discord ou Messenger par exemple. Un système de recherche d’images et de GIF a également été implanté dans cette nouvelle version pour animer encore plus vos conversations !

macOS Big Sur proposera également une refonte de l’application Plans, bien en retard par rapport à d’autres applications notamment en France. Il sera possible de visiter certaines villes en 360°. Pour le moment il semblerait que seul certaines villes aux USA sont concernées.

Si vous voulez découvrir toutes les nouveautés proposées par Apple. Rendez-vous sur le site officiel de la marque.