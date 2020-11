Xbox Game Pass Ultimate : EA Play est maintenant disponible

Publicité

Il y a quelques semaines, Microsoft annonçait l’arrivée future du service de jeu vidéo EA Play dans son abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Sachez que ce nouveau service est maintenant disponible en France depuis ce mardi 10 novembre.

Encore plus de jeux dans le Xbox Game Pass avec EA Play

Avec l’arrivée des nouvelles Xbox One Series X et Series S, Microsoft a décidé de tout miser sur son Game Pass Ultimate. En effet, l’entreprise vient d’y introduire EA Play sur console. Le service n’arrivera malheureusement sur PC qu’à partir du mois de décembre.

Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate est un abonnement payant offrant l’accès au Xbox Live Gold ainsi qu’au Game Pass sur console et PC (soit plus d’une centaine de jeux). Proposé au prix de 12,99 euros par mois, ce service dispose désormais d’EA Play. L’occasion pour les joueurs d’accéder à plus de 60 jeux supplémentaires sans surcout. On peut par exemple citer de célèbres jeux Electronic Arts tels que Star Wars Jedi : Fallen Order, FIFA 20, Need For Speed Heat, Dragon Age Inquisition ou Titanfall 2. Concernant les jeux plus récents, sachez que vous pouvez profiter d’essais limités de 10 heures sur ceux-ci. On peut par exemple penser à FIFA 21 ou bien Star Wars : Squadrons.

Encore une fois, on remarque à travers cet ajout que Microsoft mise tout sur ces services. Une décision juste afin de faire patienter les joueurs. En effet, aucun jeu exclusif Xbox n’est pour l’instant sorti sur les nouvelles consoles Series X et S. Cependant, la firme américaine avait dévoilé lors de sa conférence plusieurs jeux pour 2021 qui seront directement inclus dans le Xbox Game Pass.

Ce rapprochement entre EA et Microsoft permettra aussi d’introduire des jeux de l’éditeur dans xCloud. Le service de cloud gaming de Microsoft offrira ainsi à ses utilisateurs 7 jeux : Les Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda et Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.