Star Wars Jedi : Fallen Order 2 cherche un Narrative Designer

Nous extrayons cette information sur le LinkedIn de Respawn Entertainment. L’entreprise recherche activement un Narrative Game Designer pour l’équipe de Star Wars. L’offre d’emploie est également disponible sur le site d’EA et sur le site glassdoor. Il s’agit notamment du développeur de Star Wars Jedi : Fallen Order, premier du nom. Plusieurs informations sur un prochain Star Wars avaient déjà fuitées quelques mois auparavant. De plus, dans cette annonce figure que l’employé devra naturellement maîtriser Unreal Engine 4 qui est le moteur graphique du premier. Star Wars Jedi : Fallen Order 2 pourrait donc sortir sur la prochaine génération de console, la PS5 et la Xbox Series X. Les fans attendent beaucoup de ce prochain opus. Respawn Entertainment a réussi brillamment à renouer le lien entre les fans inconditionnelles de Star Wars et les jeux vidéo.

“Nous recherchons activement un Narrative Game Designer hautement qualifié pour entrer dans notre équipe Star Wars. Notre candidat idéal est passionné par les jeux d’action-aventure à la troisième personne et expérimenté dans la mise en œuvre de systèmes de gameplay narratifs. Nous imaginons quelqu’un avec une sensibilité ardente narrative qui peut adopter notre philosophie de développement de jeu et partager son expertise rudement gagnée pour concevoir une expérience intense pour nos joueurs.”

Un retour gagnant grâce à Respawn Entertainment

Star Wars Jedi : Fallen Order est sorti en novembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Il a également gagné la NME Awards 2020. En janvier, le jeu s’était déjà vendu à plus de huit millions d’exemplaires. C’était l’estimation prévisionnelle lancée par Respawn Enternainment pour le 31 mars 2020. De notre côté, nous attendons impatiemment ce nouveau Star Wars Jedi : Fallen Order 2. En attendant, vous pouvez toujours postuler si vous vous sentez capable et si vous présentez les qualités requis pour ce travail. Il vous suffit d’envoyer votre curriculum vitae, votre portfolio et de vous rendre sur cette page. Wait & See ! Pendant ce temps, écoutez l’une des meilleures musiques du jeu et regardez la série The Mandalorian sur Disney+.