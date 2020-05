Unreal Engine 5 – L’utilisation du moteur du jeu confirmé par inXile

L’Unreal Engine 5 fait encore parler de lui au travers du futur RPG d’inXile. Ce studio est le développeur de Wasteland 3, prévu le 28 août 2020 sur Xbox One, PS4, PC, Linux et macOS. D’ailleurs en 2018, Microsoft a acquis studio inXile. Après la sortie de Wasteland 3, inXile pourra à l’avenir à ce consacrer notamment à son autre RPG. Celui-ci doit fonctionner sous l’Unreal Engine 5. Du côté de Twitter, nous avons appris que Brian Fargo, le directeur d’inXile et inXile entertainment confirment tous deux que le prochain RPG tournera sur Unreal Engine 5. Il réside encore beaucoup de mystère au sujet de ce nouveau jeu. Microsoft ou même inXile se futur jeu est apparemment le plus ambitieux que le studio a eu l’occasion de développer.

We've had quite a few questions about our next gen RPG and can confirm it will use Unreal Engine 5. https://t.co/65jq0ckz5f — Brian Fargo (@BrianFargo) May 19, 2020

inXile et Microsoft main dans la main

Ce nouveau moteur graphique conçu par Epic Games possède deux technologies importantes. La première s’appelle Lumen, celle-ci octroie la mise en place d’effets de lumières plus facilement pour les développeurs. La suivante se nomme Nanite, celle-ci permet d’implanter des éléments en excellente qualité. Sans avoir besoin que les développeurs les optimisent selon le modèle. Tim Sweenay a dit que ces deux technologies seront présentes toutes deux sur la prochaine console de Microsoft. Unreal Engine 5 sera disponible sur les prochaines consoles et sur toutes les plateformes actuelles. L’avantage des jeux qui exploitent la version en vigueur de l’Unreal Engine c’est que dans l’avenir, ils pourront transférer les projets en cours pour qu’il s’adapte au prochain moteur graphique.

Pour rappel, les jeux qui utilisent Unreal Engine 4 sont Gears 5, Sea of Thieves ou même HellBalde II par exemple. Tandis que Wasteland 3 qui doit sortir le 28 août 2020 tourne sur Unity connu également pour faire tourner Rust, Pokemon GO, Rust, Subnautica The Long Dark ou même Ori and the Blind Will of the Wisps.