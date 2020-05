Tenet : la nouvelle bande-annonce est sortie

Tenet, le nouveau film du réalisateur de Inception, Interstellar et Dunkerque, se dévoile petit à petit avec un nouveau trailer sorti ce 22 mai. Les joueurs de Fortnite ont eu la chance de le découvrir en avant-première. En effet, ce trailer fut diffusé in-game sur le mode Fête Royale.

Le nouveau film de Christopher Nolan met en scène John David Washington. Il interprète un agent secret qui doit empêcher une Troisième Guerre Mondiale. Une guerre qui serait « pire que l’apocalypse« … C’est tout ce que nous savons du scénario de ce film maintenu dans le plus grand secret… En plus de John David Washington, la distribution de Tenet, tourné dans pas moins de sept pays, comprend Robert Pattinson, Michael Caine, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki et la française Clémence Poésy.

La nouvelle bande-annonce, sortie 5 mois après la première, nous promet à nouveau un film surprenant et renversant.

Nous savons que Tenet sera un film sur le voyage dans le temps. La nouvelle bande-annonce nous parle d’un concept que nous avons pu voir en action dans le précédent trailer : l’inversion temporelle.

Il a été annoncé que Tenet devrait sortir dans les salles françaises le 22 juillet prochain. Mais la bande-annonce nous affiche un « prochainement au cinéma« … Peut-être s’agit-il d’une anticipation d’un report possible ?

Visionnez la bande-annonce dès maintenant :

En attendant la sortie de Tenet, pourquoi ne pas (re)voir les autres films de Christopher Nolan ? Vous pouvez retrouver la trilogie Dark Knight, Inception et Interstellar sur Netflix.