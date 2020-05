Call of Duty Cold War – Une guerre réellement froide ?

Chaque année vers l’automne nous aurons le droit au retour de la franchise Call of Duty. Selon certaines sources de nos confrères de chez Eurogamer, celui-ci se nommerait Call of Duty (Black Ops) Cold War. Ce nom porterait à croire que le prochain opus de la franchise se passerait dans les années 1960. Un retour dans le passé qui peut réjouir beaucoup des fans inconditionnels de la franchise Call of Duty.

Celui-ci serait le cinquième Black Ops sorti pour le moment par Treyarch et édité par Activision Blizzard. Le dernier Call of Duty sorti par le studio c’était en 2018. Cet opus serait disponible sur les PS5 et la Xbox Series X ainsi que les générations actuelles comme la PS4, PC et la Xbox One. Ce n’est pas non plus une surprise en soi du fait que Jason Scherier a déjà leaké celui-ci un an auparavant.

Call of Duty Black Ops Cold War leaké ?

D’autres easter-eggs viennent appuyer cette théorie. Ils sont notamment présents dans Call of Duty Warzone, plus précisément dans un teasing lors d’une ouverture de bunker secret présent sur la map. L’objectif de Call of Duty Warzone est simplement d’accompagner près de soixante millions de joueurs jusqu’au prochain opus. Nous risquons de ce fait de voir de plus en plus d’information dans le battle royale de Call of Duty dans les mois à venir. Cette année c’est Treyach qui est aux manettes pour ce nouvel opus. Celui-ci coupe ainsi le rythme de création des opus par trois développeurs. De plus, Sledgehammer Games est devenu un simple développeur de soutien de Raven Software.

Que pensez-vous du soi-disant Call of Duty Cold War ? Est-ce qu’un réel retour en arrière pourrait se faire ? Tout est possible dans le monde du jeu vidéo comme Call of Duty : Modern Warfare. Le jeu qui a marqué un retour aux sources qui a conquis la communauté. En tout cas, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prochains évènements par nos réseaux sociaux ou notre site.