Une trottinette électrique gonflable nommée Poimo

Ces drôles trottinettes électriques roulent de plus en plus dans les rues de nos villes. C’est d’ailleurs évolué en un réel business de location comme à Paris ou même dans les grandes villes. En quelques mois, la trottinette électrique est devenue extrêmement populaire pour se déplacer rapidement et plus écologiquement. Le problème que rencontrent beaucoup de personnes provient du poids de celles-ci. Surtout lorsque nous devons monter les escaliers, n’est-ce pas ? Ces trottinettes électriques sont relativement lourdes, c’est pour ça que des chercheurs ont inventé un drôle de prototype.

Poimo, un innovant prototype

C’est au Japon que nous parvient cette drôle de trottinette. L’Université de Tokyo a mis en œuvre de talentueuses personnes pour créer une trottinette électrique gonflable. Oui, vous avez bien lu une trottinette électrique gonflable. Elle se nomme Poimo pour Portable and Inflatable Mobility ou en français Véhicule de Mobilité Portable et Gonflable.

« Nous voulons créer une nouvelle façon de se déplacer. Un moyen de se déplacer et de plus légers. Le tout crée à partir de différentes matières gonflables » Chercheurs de l’université de Tokyo

La fiche technique

C’est sûr qu’avec cette trottinette électrique, vous ne pourrez pas passer incognito dans les rues de la capitale. Elle est composée de deux paires de roues (deux à l’avant et deux à l’arrière). Ensuite, elle intègre un moteur électrique accompagné d’une batterie. Pour finir, le guidon pour pouvoir se mouvoir de gauche à droite et surtout se tenir.

Pour l’assise, c’est tout simplement le sac qui se gonfle. C’est pareil pour la partie où se trouve le guidon. Les deux coussins se gonfleraient d’air en 71 secondes grâce à une pompe électrique incluse avec la trottinette électrique. Le packaging complet pèserait entre 5,5 kilos et 7,8 kilos.

Pour le moment, la Poimo permet de supporter un corps de 80 kilos, les chercheurs essaieront d’augmenter la limite de poids autorisé dans les prochains prototypes. Néanmoins, les trottinettes électriques basiques ne feront pas le poids face à la Poimo. Celle-ci permet d’être transporté facilement dans un sac à dos. Que pensez-vous de Poimo ? Nous trouvons ce système malin pour les plus nomades d’entre nous. En tout cas nous garderons un œil sur cette drôle de trottinette.