Inside The Last of Us Part II – Gameplay et Level Design

Naughty Dog a récemment sorti une nouvelle vidéo de la série « Inside The Last of Us Part II ». Aux côtés de Neil Druckmann, Anthony Newman, Kurt Margenau et Halley Cross, nous apprenons davantage sur le gameplay du prochain opus. Il reste encore deux vidéos à sortir dont une le 27 mai 2020 au sujet des détails. Une autre est prévue le 3 juin 2020 portant quant à elle sur l’univers du jeu. Naughty Dog nous explique beaucoup de choses par le biais de cette vidéo. Dans ce nouvel opus, les choix pourront avoir de lourdes conséquences tant bien pour Ellie que pour vous.

Ellie pourra mieux se mouvoir

Le premier opus avait des sessions de combats relativement horizontales, c’est désormais de l’histoire ancienne. Dans cet opus les développeurs ont décidé de rendre le combat plus aérien. En effet, dans The Last of Us Part II, Ellie aura l’éventualité de grimper plus facilement. Des mouvements implantés pour aller à un endroit souhaité, évité des ennemies ou même les tuer en toute discrétion. De nouveau mouvement possible en raison du physique frêle et petit d’Ellie, l’héroïne de cet opus.

Plus de liberté dans les mouvements dans The Last of US Part II

Un autre élément du level design qui est assez intéressant, c’est l’opportunité de pouvoir se coucher. Dans cette position, les développeurs ont permis à Ellie d’utiliser tous les moyens pour se défendre ou de faire diversion avec moult objets que vous avez pu récupérer durant l’aventure. Cette position sera idéale également pour se cacher des ennemies aux alentours. Toutefois, attention, car cela peut jouer à votre défaveur. Si vous vous cachez sous une voiture étant donné que l’ennemie regardera systématiquement dessous en priorité.

La partie combat n’est pas sans reste, car Naughty Dog a implanté de nouveaux mouvements tous aussi important pour Ellie dont l’esquive. Certaines situations vous obligeront à fuir ou à esquiver rapidement un coup qui peut être mortel. Vous pourrez voir la vidéo ci-dessous. Alors hypé ou pas par ce The Last of Us Part II ? Rendez-vous le 19 juin 2020 pour la sortie du jeu sur PS4. Prévoyez de faire du ménage sur votre disque dur.