Nous vous annoncions dans un précédent article la date de sortie de The Last of Us Part 2. D’ailleurs, il paraîtrait que l’auteur des fuites des images et des vidéos aurait enfin repéré. Cependant, aujourd’hui nous avons eu de récentes informations sur ce nouvel opus. Nous espérons que vous possédez une bonne connexion ou dans le cas contraire, que vous êtes extrêmement patients. Cet opus aura besoin d’un minimum de 100 Gb pour figurer sur la PS4. Les gros jeux sont de plus en plus gourmands. Il est possible que vous n’ayez pas le cœur à supprimer un ou deux jeux de votre console. Nous avons réalisé un test qui pourrait vous intéresser au sujet d’un disque dur pour étendre le stockage de votre console, le Crucial X8.

Combien de temps pour télécharger le jeu ?

Il y a néanmoins des astuces pour les personnes qui possèdent une petite connexion, le jeu physique. Il sera composé de deux disques, comme Red Dead Redemption 2. Pour vous donner une image, du moins une idée sur le temps que vous mettrez à le télécharger si vous passez par la version remastérisée, rendez-vous sur downloadtimecalculator.com. Pour éviter toutes anomalies au moment du téléchargement de The Last of Us Part 2, nous vous conseillons d’utiliser au mieux une connexion Ethernet.

Maintenant, parlons du site, lors de la saisie le site vous demandera d’entrer le poids du jeu. Une fois les 100 Gb entrés, sélectionnez le débit que vous avez. Voilà un exemple ci-dessus du temps que nous mettrions si nous devons passer par la version dématérialisée. C’est à vous de choisir, passer par la mouture physique pour pallier ça ou alors laisser tourner votre PS4 toute la nuit pour pouvoir y jouer dès le matin. En tout cas, restez connecté pour avoir de plus amples informations au sujet de The Last of Us Part 2. Pour les fans de la franchise, nous vous donnons rendez-vous le 19 juin 2020 pour la sortie du jeu.