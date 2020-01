TEST – Crucial X8 (1to) – Le SSD externe, proche de la perfection

Le Crucial X8 SSD est l’un des derniers produits de la marque. Il s’agit d’un SSD externe portable, qui a de belles promesses avec un débit annoncé de 1050 Mo/s.

Caractéristiques du Crucial X8 SSD

Capacité : 500go ou 1To

Vitesse d’écriture : 1050 Mo/s

Poids : 99g

Garantie : 3 ans

*Le modèle à une capacité de 1to. Les tests sont réalisés sur un MacBook pro 13’ 2019.

Présentation

Le SSD crucial x8 est compatible avec de nombreux appareils :

PC et Mac avec la possibilité de le chiffrer.

PS4 ou Xbox One pour y stocker des jeux.

Android pour faire de la sauvegarde ou stocker des films, Netflix…

iPad Prod pour étendre le stockage, il est également compatible avec des applications de montage vidéo comme LumaFusion.

Design du Crucial X8 SSD

TEST – Crucial SSD X8 – vue de face

La première surprise, c’est son poids il est plutôt lourd pour un SSD externe avec ses 99 grammes. Ajoutons que sa conception est soignée, il est composé de deux faces en aluminium brossé ainsi que les extrémités en caoutchouc. D’ailleurs, il n’est pas sensible aux rayures sur ses faces externes. De plus, Crucial garantit les chutes jusqu’à deux mètres sur la moquette.

Vue de dos du ssd

Le SSD Crucial x8 est toute en longueur avec ses 11cm, il a une largeur de 5,3cm et mesure 1,1 cm d’épaisseur. Il tient dans une poche de jeans et il ne prendra pas de place de votre sac à dos. Néanmoins le gros bémol, le câble UBC-C n’est pas fixé tout comme l’adaptateur USB-A. C’est dommage, il ne faut donc pas l’oublier et ne pas perdre l’adaptateur. Sachant que ce sont des éléments qui garantissent ses performances. Malgré tout, sa taille est correcte, une vingtaine de centimètres.

Performances

Pour tester le SSD Crucial x8, nous avons décidé de réaliser les tests après avoir chiffré le disque. Cela correspond à un usage plus proche de la réalité, si vous souhaitez les performances brutes, je vous invite à lire le test de nos confrères Les Numériques en complément du nôtre.

TEST – Crucial X8 SSD : test de perfomances

Durant la phase de chiffrement, le disque est devenu brûlant à cause d’une activité très intense. Néanmoins dans une utilisation classique, les températures sont correctes.



Des chiffres c’est bien, des usages c’est mieux donc nous l’avons soumis à plusieurs tests :

Installation et utilisation de machine virtuelle Windows : L’installation fut extrêmement rapide (10 minutes environ). Nous l’avons exécutée un Windows 10 et un Windows Server directement sur celui-ci et nous avons été bluffés par la fluidité d’exécution. À titre de comparaison, ce n’était pas fluide sur un autre SSD et sur un disque dur mécanique.

Nous avons essayé de faire du montage de vidéo 4K via des sources sur le SSD, en pratique l’édition est aussi fluide que si le travail avait été réalisé en direct sur le disque de la machine.

Conclusion

Le Crucial X8 SSD est un très bon SSD externe qui se montre particulièrement performant avec néanmoins des petits coups de chaud en cas de surmenage. Ajoutons qu’il est dommage que le câble ne soit pas solidaire du SSD, il est rapide de l’oublier ou de le perdre. Terminons par le faite que la construction est sérieuse et ne fait aucun doute sur la longévité de celui-ci.