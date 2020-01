Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur Twitter. Au programme aujourd’hui, Windows, Samsung et FF7!

Une faille majeure de sécurité sur Windows 10

Microsoft a l’habitude de publier des mises à jour mensuelles de sécurité dans lesquelles certaines failles sont corrigées. Seulement, celle du mardi 14 janvier est un peu plus spéciale. En effet, l’entreprise a corrigé près de 49 failles sur Windows 10 dont une tellement critique que la NSA (National Security Agency) en a parlé publiquement (ce qui est assez rare pour le souligner). Cette faille est présente depuis plus de 20ans. Elle concerne ainsi presque toutes les versions de Windows ce qui représente un nombre d’ordinateurs, mais aussi de serveurs assez conséquent.

Il s’agit ici d’une vulnérabilité au niveau du Microsoft CryptoAPI qui permet notamment de crypter certaines données. À l’aide de cette faille, n’importe quelle personne expérimentée pouvait faire certifier son logiciel, qu’il soit malveillant ou non. Le programme pourrait ensuite décrypter de nombreuses données sensibles sans pour autant se faire repérer par des antivirus par exemple. Heureusement, ce problème est déjà résolu par le biais d’une mise à jour Windows, toutes versions confondues. Pour mettre à jour votre ordinateur, allez simplement dans les réglages du système pour effectuer la mise à jour.

De nouvelles fuites pour le Galaxy S20 de Samsung

Max Weinbach, un leaker réputé, vient de dévoiler de nouvelles informations sur prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Le constructeur préparerait selon ses dires une version ultra du Galaxy S20. Au niveau des nouveautés, le smartphone serait doté de 16 Go de RAM et d’un capteur photo principale de 108 Mpx. La mémoire interne de l’appareil serait de maximum 512 Go et pourrait s’étendre jusqu’à 1 To grâce à une carte micro-SD.

Cette prochaine gamme de téléphones sera dévoilée le 11 février à travers un Galaxy Unpacked.

FF7 et Avengers repoussés !

Étant un des jeux les plus attendus de 2020, Final Fantasy VII Remake n’avait pas intérêt à décevoir les fans. C’est ce qui explique le report de sa sortie. En effet, le jeu qui devait sortir le 3 mars prochain a été repoussé au 10 avril. Une nouvelle date qui s’explique par la volonté des développeurs de Square Enix de proposer un jeu digne de l’attente des joueurs. Malgré une date de sortie plus tardive, nul doute que cela ravira les fans de la saga culte.

Autre report dans le monde du jeu vidéo, celui d’Avengers. Initialement prévus pour le mois de mai, les développeurs de Crystal Dynamics s’octroient quelques mois de travail supplémentaires pour finaliser un jeu qui devrait sortir en septembre 2020. Une attente plus longue certes, mais qui à tout d’une bonne nouvelle pour les joueurs qui préfèrent sans aucun doute patienter un peu plus, plutôt que d’avoir à faire à un jeu bâclé.

