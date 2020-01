Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur Twitter. Au programme aujourd’hui, Sony, Samsung et Bouygues !

Sony abandonne encore une fois l’E3

Après avoir dévoilé le logo de sa future PS5 lors du CES 2020 qui vient de se clôturer, Sony vient d’annoncer qu’il ne serait pas présent lors de l’E3. L’absence du plus grand vendeur de consoles au plus grand salon de jeux vidéos n’a rien d’anodin et cela sera la deuxième année consécutive que la firme japonaise ne se rend pas à l’E3. La PlayStation 5 ne sera donc pas présentée à Los Angeles.

Une bien mauvaise nouvelle pour les organisateurs qui voit là l’un des mastodontes de la scène gaming filer entre leurs doigts. Ce rejet jette un froid sur l’avenir du salon qui voit depuis plusieurs années EA, Microsoft et maintenant Sony prendre du recul et s’émanciper dans la communication de leurs nouveautés. Malheureusement, on n’en sait pas plus concernant la future génération de console de chez Sony contrairement à celle de Microsoft.

Samsung présente un Galaxy avec batterie amovible

Le constructeur vient de présenter un tout nouveau smartphone Galaxy. Dédié au marché professionnel, le Galaxy Xcore Pro se vaut des plus robustes. En effet, celui-ci se dote d’un écran avec un verre Gorilla Glass 6, une certification Military Standard 180 et IP68. Petite particularité, mais pas des moindres, on remarque le retour de la batterie amovible. Côté hardware, le smartphone dispose d’un écran FHD+ de 5,3″ et s’équipe d’une puce Exynos 9611 couplé à 4 Go de RAM.

Le produit sortira premièrement sur le marché américain ce semestre pour un prix de 499$. Le constructeur promet tout de même que le téléphone arrivera en Europe. Aucune date n’a été communiquée.

Nouvelle box fibre pour Bouygues Telecom

Bouygues Telecom vient de présenter sa nouvelle box internet, la Bbox Fibre Wifi 6. Comme son nom l’indique, sa principale nouveauté se réside sur sa compatibilité avec le Wifi 6. Pour rappel, cette nouvelle norme Wifi permet de faire transiter une quantité plus importante de données ainsi qu’une meilleure stabilité que le Wifi 5. Outre cela, la Bbox Fibre Wi-Fi 6 profite d’un nouveau design vertical qui occupe un peu moins de place que les autres box ( 141x152x231 mm).

De plus, ce design devrait permettre une meilleure propagation des ondes Wifi dans son environnement. Pour le reste, rien de si différent par rapport aux précédentes versions. Nous retrouvons toujours un écran (désormais en couleur) à l’avant ainsi que plusieurs ports Ethernet. Bien évidemment, cette dernière est compatible avec la fibre optique allant jusqu’à 10Bit/s comme la Freebox Delta. Cette nouvelle box devrait être disponible en fin janvier voire début février pour les abonnés Bbox Ultym.

