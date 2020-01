MUJJO – Enfin une vraie paire de gants tactiles

Comme disait feu Ned Stark, l’hiver vient (Winter is Coming pour les anglophones). Et effectivement l’hiver est là, les températures avec. C’est pourquoi les mains des plus frileux se couvrent, et celles des moins frileux aussi. Pourtant les habitudes ne changent pas pour autant, nous savons que s’il y a bien un outil dont nous ne pouvons que difficilement nous passer, c’est notre smartphone. Mujjo nous aide sur ce point…

Dès lors que l’on essaye d’allier les deux, un dilemme se pose. Comment choisir des gants qui combinent à la fois une isolation correcte et compatibles avec les smartphones. Parceque devoir enlever un gant à moitié pour scroller sur son smartphone est tout sauf pratique.

Nous avons donc été contactés par Mujjo pour tester leurs gants.

Gants Mujjo, tactiles et isolants

L’utilité de gants a donc changé avec le temps. Les besoins évoluant constamment, le smartphone est l’ami de tous les temps. L’attente d’un bus ? Passer le métro plus agréablement ? Prendre une photo en extérieur ou même passer un appel. Le smartphone est l’ami de tous les moments. Malheureusement l’utiliser est difficile par le froid environnant, c’est pourquoi Mujjo propose ses gants.

Ayant de petites mains j’ai pris du S, ce qui convenait parfaitement à la morphologie de mes mains. Ne voulant pas être handicapé par une paire de gros gants, j’ai choisi les simples et non doubles. Ces simples sont tout de même doublés, mais plus fins que la version double.

Malgré tout à aucun moment je n’ai ressenti de froid et encore mieux, mon smartphone fonctionne parfaitement avec. C’est comme l’utiliser avec ses mains nues, le seul souci c’est qu’il ne reconnaît pas l’empreinte (oui plusieurs fois j’ai oublié avoir des gants et j’ai essayé de le déverrouiller avec l’empreinte).

Une fabrication et un prix exemplaire

Pour ce qui est des finitions, les gants comportent des lignes « accrochantes » ce qui permet aux objets de ne pas glisser. Elles se détacheront pour certaines d’entre elles après quelques frottements, malgré tout la structure complète du gant est très solide et ne se déforme pas.

Les gants Mujjo sont disponibles à plusieurs prix, selon les modèles. Le modèle que j’ai personnellement testé coûte une jolie somme de 41,24€, ce qui n’est au final pas tant un investissement que ça.

Mujjo Gants Hiver pour écran Tactile avec 3M Thinsulate | Gants pour écran Tactile | Coupe-Vent avec Isolation Thermique pour texter (Taille XL) PRENEZ TOUS VOS APPELS, QUELLE QUE SOIT LA TEMPÉRATURE – NOUVEAUX gants hiver pour écran tactile homme et femme de Mujjo. Isolation renforcée 3M Thinsulate. Le gant imite les propriétés...

GANTS À TECHNOLOGIE PARFAITEMENT INTÉGRÉE/GANTS 3M THINSULATE – Dessus 3 couches durables stratifié avec 3M Thinsulate. Tissu tricoté élastique et manchette de poignet élastique. Confort et...

Le moyen de trouver sa taille est également parfait car entre les 8 tailles de gants il peut être difficile de trouver pile sa taille.