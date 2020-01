3 jeux de combat, pour se défouler et muscler ses pouces

Après Noël, il est temps de laisser refaire surface notre agressivité naturelle. Inutile pourtant d’aller dans une cage MMA pour se défouler, les jeux de combats sont aussi là pour cela. En plus de vous aider à eliminer votre surplus d’energie, cela permet d’ontenir des muslces plus que musclés et agiles. Le Café du Geek a sélectionné les 3 meilleurs de 2019 en attendant les prochains millésimes combatifs.

Mortal Kombat 11

Depuis 1992, Mortal Kombat est passé du jeu de combat se différenciant principalement par son aspect sanglant à véritable référence vidéoludique. Certes, le sang, les autant horribles qui jouissive Fatality sont toujours un des aspects qui atttirent les amateurs de baston. TOutfois, c’est aussi passé à coté d’une mythologie et de personnages qui ont gagnés en épaisseur.

Bon nous ne lancons pas un tel titre pour plonger dans un scénario d’une rare compelxité, pourtant il faut saluer un mode solo très bien pensé. Un hommage à l’enseble de la série qui permet de revivre les moments les plus intenses de la saga.

Cela permet de commencer à bien maitriser l’aspect technique des 25 personnages. Enchainer les coups au hasard peut parfois fonctionner, comme les classiques enchainement bas et haut pour lachement empecher les moins bon de se défendre. Totuefois, l’arrivée de deux jauges, une pour la défense et l’autre pour l’attaque, rendent les combats beaucoup plus tactique. COmme le Fatal Blow, un coup devastateur utilisable une seule fois par combar quand la jauge de vie descend à moins de 30%. De quoi complétement inverser le court d’un combat si il est bien placé.

Techniquement nous ne sommes pas sous le charme, nous sommes conquis ! La mdélisation 3D est simptuese de réalisme, comme chaque explosion sanglante due à un coup bien placé. Les ralentis ne sont pas rares, mais ne cassent pas le ryhtme, ils ajoutent en adrenalines !

Avis

Un titre incontournable pour les amateurs de jeux de combats. Les Fatalitys sont toujours aussi juissives dans leur recherche sanglante, une cerise sur le gateau qui achéve de nous faire basculer.

Scénario : 4/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4,5/5

LastFight

Inspiré du manga français LastMan, ce titre indépendant est d’une rare fraîcheur, avec une dose rétro délicieuse. Les combattants évoluent dans une arène que l’on peut parcourir de long en large et cela en toute frénésie.

Elle est bourrée d’objets qu’il ne faut pas hésiter à utiliser pour foutre une raclée à votre opposant. N’oublions pas les bonus qui parsèment l’arène pour vous donner un coup de main et inverser le cours d’un combat ou enfoncer le clou.

L’action est vraiment intense, et il est même possible d’utiliser des bombes, des lance-roquettes et des massues. Les plus anciens penseront sûrement à « antique Power Stone sur Dreamcast et ils auront bien raison, LastFigth assume parfaitement l’inspiration. Récupérez 3 bonbons et boom vous voilà transformé quelques secondes en impressionnant monstre dévastateur. Les combats à deux joueurs sont sympas, mais c’est à 4 que vous prendrez vraiment votre pied!

Avis

Profitant d’une modélisation 3D soignée, ce titre n’est pas transcendant techniquement. Toutefois, la touche cartoon, pardon manga, l’action frénétique et la folie qui s’en dégage est un vrai bonheur sur Switch. Ne manque qu’un mode en ligne.

Scénario : 4/5

Technique : 3,5/5

Plaisir : 4,55/5

Avis : 4/5

Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo aime faire plaisir à tous, même aux amateurs de jeux de combat. Il réunit dans ce titre tous les personnages de son univers (74) pour des bastons aussi bordéliques qu’amusantes. Une variété telle de combattants offre une réelle variété de techniques et il faut vraiment être mauvais coucheur pour ne pas trouver son bonheur.

Les arenes de comabts sur plusieurs niveaux s’inspirent aussi des jeux Nintendo et sont aussi réussis que variés. Il est même possible d’avoir durant les matchs des décors qui se transforment en d’autres pour enrichir l’expérience. Sans parler des nobreux objets qui peuvent apparaitre pour aider ou handicapter les combattants. Ces derniers en plus de leur coups incluens chacun une physique différente, pids et vitesse jouent ici un grand role, surtout quand vous êtes en l’air après un saut.

Techniquement, la Switch est poussée à bout, aussi bien au niveau de la modélisation, des textures que du nombres de personnages et d’objets animés par l’écran. La petite console de Nintendi en a dans le ventre et nous le prouve.

Avis

Un jeu délirant, très technique mais qui permet à des joeurus de niveraus très différent de s’affronter sans trops de désquibre. Le contenus solo est pharaonique, le mode multijouer tout autant et en ligne vous prolongerez l’aventure avec joie. Rarement un titre n’en a offert autant pour son prix.

Scénario : 4,5/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 5/5

Avis : 4,5/5

