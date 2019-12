3 Jeux vidéo pour apprentis maîtres du Monde

Vous le savez au plus profond de vous-même, vous êtes fait pour dominer le monde. Vous avez la vision, l’instinct, l’autorité et si une personne le conteste…. Lui faire entendre raison sera chose simple… En attendant de prendre le pouvoir, le Café du Geek vous propose les trois meilleurs jeux vidéo pour vous faire la main…

Civilization VI – Le Meilleur des Jeux vidéo RTS

PC, PS4, Xbox One

Depuis le tout premier Civilization, il n’existe pas de meilleur jeu pour rentrer dans la peau d’un dirigeant tout-puissant. Prenez en charge une tribu de nomades, fondez votre ville, développez-là et créez de toute pièce votre propre civilisation.

Disponible depuis quelques années sur PC, il est enfin accessible aux joueurs consoles. La mécanique de jeu est toujours la même : vous devez développer l’économie, les sciences, votre niveau de culture et surtout votre potentiel militaire.

Grande nouveauté de la version VI, un aspect diplomatique bien plus développé et l’intégration du concept de religion. Attention, aucun choix théologique, vous n’allez pas écrire un nouveau livre saint. Ici, c’est l’influence du dogme sur la société qui est pris en compte. Certaines vont favoriser le commerce, d’autres la productivité ou l’expansion de l’influence de la religion que vous allez être faire naître. Au niveau diplomatique, nous allons pouvoir mener tout un jeu d’alliance militaire économique et scientifique avec les autres civilisations.

Nous sommes face à un jeu en tour par tour très complet et chaque joueur a réellement entre ses mains la destinée de sa civilisation. Visuellement, le titre est plutôt joli, ce n’est une démo technologique, mais reste plaisant à regarder. De plus, comme avec X-COM, l’éditeur réussi parfaitement à adapter à la console une interface à l’origine pensée pour le PC.

Eh oui, vous aussi joueurs consoles, vous pouvez maintenant soigner votre mégalomanie et faire prospérer votre sentiment de supériorité en devenant le maître du monde.

Scénario : 5/5

Technique : 3/5

Plaisir : 5/5

Avis : 5/5

Tropico 6 – Évadez vous aux caraïbes

PC, PS4, Xbox One

Versez-vous un petit verre de rhum, une petite assiette de fruits exotiques et installez-vous devant votre PC ou votre téléviseur. Car vous êtes maintenant le dirigeant suprême d’une petite île des Caraïbes.

Commencez alors que vous êtes encore une colonie, amenez là à l’indépendance. Et faites-vous votre place au sein de l’échiquier des puissances. Ce seront dans un premier temps les grandes puissances coloniales. Puis celle de la Première Guerre mondiale, suivie de la Seconde Guerre mondiale avant de terminer sur la guerre froide et le monde multipolaire. Eh oui, que vous avancerez dans le temps que vous aurez d’interactions possibles avec le monde extérieur !

Serez-vous un dictateur sanguinaire, amical, proche de l’Église, des marxistes, des écologistes, à vous de décider comment vous allez surfer sur les différents courants politiques au sein de votre île. Chaque faction pourra vous proposer des missions afin d’améliorer ses relations avec elle, au risque de déplaire aux autres. Attention, les risques de révoltes sont importants, à vous d’anticiper, car la seule force n’est pas toujours la solution.

Pour éviter un coup d’État, l’essentiel reste le développement économique de votre île. Si vous ne voulez pas faire de votre nation une puissance industrielle, les îles des Caraïbes sont un creuset parfait pour développer une activité touristique importante, sans oublier de ménager le confort de vos citoyens. Ce titre n’est pas très différent de la grande masse des jeux vidéo de gestion disponible sur le marché. Son originalité tient à son ambiance caraïbéenne à fond et son humour plus ou moins douteux.

N’oubliez pas que vous êtes El Presidente et non pas un vulgaire président élu de n’importe quelle démocratie occidentale. Vous passerez de longues heures à profiter des plages virtuelles, à entretenir votre aura de présidents bien-aimés alors qu’il fait si froid dehors. Surtout que visuellement nous avons un titre plutôt mignon, qui dégage une ambiance atypique dans l’univers des Jeux vidéo de gestion et de stratégie.

Scénario : 3/5

Technique : 3,5/5

Plaisir : 4/5

Avis : 4/5

Stellaris

PC

Pourquoi se limiter à la planète Terre alors que l’univers nous attend ?

Stellaris reprend les principes de tous les titres de stratégies à domination mondiale appliquée à la galaxie. Serez-vous les représentants des êtres humains ou d’une race alien aux multiples tentacules, agressif ou pacifique, à vous de choisir.

À partir de là, vous devrez développer votre potentiel scientifique et technologique afin de coloniser des planètes de plus en plus éloignées. Néanmoins, vous n’êtes pas seuls dans l’univers. Si de nombreuses races sont relativement amicales, le plus souvent elles voudront prendre possession de vos planètes, voir vous faire disparaître de la surface de la galaxie.

Il y a ici une réelle profondeur de jeu, beaucoup de microgestion, qui complète une vision plus stratégique de votre développement. Cela a plusieurs défauts, vous devez penser à tout régulièrement et risque de fatiguer ceux qui veulent plus d’action et moins de gestion.

Ce titre est parfait pour ceux qui aiment avoir un total contrôle sur tout. Par contre, il est dommage que visuellement le titre soit si pauvre. Ce n’est pas moche, c’est juste d’un niveau digne des années 90 plus que des années 2000. Il est dommage que Paradox ne travaille pas plus sur cet aspect. Quand nous pensons à l’immensité des espaces, nous aimerions être éblouis et non pas juste charmés.

Scénario : 2/5

Technique : 2,5/5

Plaisir : 3,5/5

Avis : 3,5/5

Article rédigé par Yazid Amer.

