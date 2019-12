Avis aux gentlemens en ce mois de Novembre avec Curtis Music. Une box musicale mensuelle qui apporte chaque mois une nouvelle « bulle d’écoute » autour d’un thème défini par l’agréable équipe de Curtis Music.

Curtis Music c’est quoi ?

C’est une belle histoire d’entrepreneuriat orchestrée par 4 passionnées de musique, animée par le partage de bonnes vibes. Un premier prix en Mars 2018, aux Entrep’ d’Avignon, et le projet est en route. Un an après, elles lancent la commercialisation de la première box Curtis Music.

L’équipe Curtis Music

Dans le concept, rien de novateur : une box mensuelle avec un album surprise (CD ou Vinyle, le choix est vôtre !) ainsi que des objets lifestyle en rapport avec le thème de l’artiste sélectionné. Des playlists sur les principaux sites de streaming sont également fournies avec.

La box du mois de Novembre

J’ai pu avoir entre les mains la box du mois de Novembre, et j’ai été agréablement surpris du soin apporté à cette petite boîte. Ce mois-ci ce sont les gentlemen qui sont mis en avant, à l’image du mouvement Movember.

Curtis Music – Box Novembre

Au menu musical du jour : un très beau vinyle de Leon Bridges, l’album Coming Home. Laissez vous plonger dans une ambiance rétro au doux son de cet album à la croisée du R&B et du soul.

Curtis Music – Contenu

Et les 4 entrepreneures ont pensé à vous en agrémentant la box de tout le nécessaire afin de se détendre. Commencez donc par remplir le verre à Whisky grâce à la mignonnette de Jack Daniel’s et versez-y un soupçon de Coca-Cola. Versez les crackers Ritz dans un bol, craquez une allumette et allumez le cigarillo. Ça y est, vous êtes dans le mood ?

Une ambiance chill

Conclusion

Un seul mot ? Conquis. De l’ouverture de la box à la dégustation, musicale et gustative, j’ai totalement apprécié l’expérience offerte par Curtis Music. Le soin apporté à l’ensemble se ressent, tout comme la passion mise dedans par ses créatrices.

Si jamais l’envie vous prend, ne tardez pas à aller faire un tour sur leur site afin de vous abonner ! L’abonnement est à partir de 30€ par mois. Un prix qui pourra en rebuter certains, je le conçois, mais c’est l’assurance de découvrir de nouveaux artistes chaque mois avec des produits originaux et sympa dans chaque box.