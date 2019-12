Le x2 cube rentre dans la grande famille très convoitée des box Android présentes sur le marché. Avec son look atypique et quelques fonctionnalités intéressantes ce boitier à moins de 60 Euros se frotte aux modèles les plus populaires. Nous l’avons testé.

déballage de la x2 Cube

Présentation de la X2 Cube

La X2 Cube est donc une box tv assez particulière. En effet celle-ci embarque entre autre une antenne wifi externe ainsi qu’un capteur à infrarouge relié à un fil. Cet attribut permet de déporter le récepteur de commande et ainsi pouvoir cacher assez facilement la box derrière la télévision.

Ce qui démarque cette X2 Cube conçue par Ugoos et distribuée par Almogic est la possibilité de pouvoir l’utiliser comme serveur samba assez facilement. C’est à dire que une fois que vous aurez connecté un périphérique de stockage sur la box, vous pourrez y avoir accès depuis tous les appareils reliés sur le même réseau.

Récepteur Infrarouge déporté

Caractéristiques techniques de la X2 Cube

Modèle: X2 Cube

Système: Android 9

CPU Almogic S905X2

GPU ARM Mali G31 MP2

Mémoire RAM: 2 go DDR4

Stockage: 16 go

Extension par carte micro SD: Oui (32 go max)

WiFi: Oui 2 et 5 Ghz

Ethernet: 1000 Mbps

Bluetooth: Oui

Video 4K HDR 60i/s

Connectique: port alim, port USB 3.0, Port USB 2.0, HDMI, RJ45, SPDIF, AV, port IR.

Dimension et poids 11×6.20×2.20xcm, 89 gr.

Interface

La X2 Cube tourne donc sous Android 9 Pie. Son affichage va plus s’apparenter à celui d’une tablette qu’à une Android tv. Ce qui signifie que les applications ne sont pas toutes créées spécialement pour fonctionner sur une télévision. Certaines sont plus adaptées pour un usage tactile. Heureusement la télécommande est équipée d’une touche faisant apparaitre un pointeur de souris.

Il est bien sûr toujours possible de s’équiper d’une télécommande Airmouse ou d’une souris sans fil. Celles-ci permettront de pouvoir naviguer plus facilement dans les applications non contrôlables intégralement avec les touches de direction.

Télécommande du X2 Cube contenant la touche souris et ses boutons bleus programmables.

La x2 cube permet une personnalisation intéressante. En effet, nous pouvons activer ou désactiver le root d’un seul clic. Ce qui plaira sûrement aux bidouilleurs souhaitant installer des applications nécessitant cet accès root. Des options Hardware monitor permettront de faire apparaitre des informations dans la barre du haut comme la vitesse de débit ou encore la température du CPU.

Serveur Samba et applications

Une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette X2 Cube est certainement de pouvoir faire office de serveur Samba. Il suffit, comme énoncé plus haut, de brancher un disque dur pour pouvoir profiter de celui-ci sur le réseau. Ce qui permettra de streamer des films ou de faire du partage vidéo à partir du boîtier. Également à son honneur, la X2 fait aussi client NFS et Client CIFS. Ce qui devient intéressant.

Les applications installées sont celles de base mis à part Total Commander qui permet d’ajouter des plugins afin d’avoir encore plus de fonctionnalités. Les autres applications de streaming vidéo, d’IPTV ou de jeux s’installent à partir du Play store sans problèmes.

Performances de la X2 Cube

Celle-ci est propulsée par un soc Amlogic S905X2 couplée à 2 go de mémoire RAM. L’ensemble est rapide et réagit bien lors de sortie d’application. Il faudra cependant penser à fermer de temps en temps les applis en second plan afin de ne pas la saturer trop vite. Une version pro existe avec 4 go de RAM et quelques fonctionnalités supplémentaires.

Il est également possible de connecter une manette Bluetooth et ainsi profiter des jeux présents sur le play store. Il faudra cependant éviter les jeux trop gourmands. Nous restons malgré cela assez satisfaits du résultat.

Vidéo et audio

La définition maximale de cette X2 Cube est donc de 60 i/s. La box est compatible avec les formats vidéo les plus récents (H.265, H.264, VP9-2 …). La lecture vidéo est de bonne qualité et les rendus ressortent fidèlement.

Le rendu audio est correct. La box décode le Dolby Digital et le DTS 5.1 sans problèmes. Concernant les formats audio supérieurs, ils sont lus mais pas généralement de façon optimale.

En conclusion

Cette X2 Cube est une box Android assez complète. Elle permet pour un tarif de moins de 60 Euros de bénéficier d’une box et d’un serveur samba. Celle-ci fera sûrement le bonheur des passionnés souhaitant exploiter également les facettes moins accessibles du réseau Android. Ses possibilités permettront également de l’utiliser comme mini-ordinateur connecté à un écran PC.