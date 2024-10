Test – RoboUP T600 : Le robot tondeuse qui redéfinit votre jardin

Le RoboUP T600 est un robot tondeuse qui permet d’entretenir votre jardin sans peine. Dans cet article, nous allons tester ce produit pour vous aider à déterminer s’il est le bon choix pour vos besoins. Nous aborderons son unboxing, son design, ses caractéristiques techniques, ses fonctionnalités, son installation, et enfin ses performances. Préparez-vous à découvrir si le RoboUP T600 est la solution idéale pour un gazon toujours parfait.

Unboxing du T600

Lors du déballage, le RoboUP T600 dévoile un design épuré. Le packaging est soigné, chaque élément est bien protégé. À l’intérieur, on trouve :

Le robot tondeuse

Une station de charge

Des piquets de fixation

Câbles d’alimentation et rallonges

Lames de coupe et vis de rechange

Le module RTK et sa fixation

Un manuel d’utilisation

Un design ergonomique

Le design du RoboUP T600 est à la fois compact et ergonomique. Aussi, sa carrosserie en plastique robuste lui confère une solidité appréciable, tout en restant relativement léger. Le panneau de commande est intuitif, avec des boutons bien placés pour une utilisation simplifiée. Les roues crantées assurent une adhérence optimale, même sur les terrains irréguliers.

Produit disponible sur RoboUP Robot Tondeuse sans Fil Périphérique T600, Limite Virtuelle, Gestion Multizone, évitement d'obstacles en Temps Réel, Tonte Personnalisée Tondeuse Gazon Robot

Voir l'offre 1 399,00 €

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Le RoboUP T600 se distingue par les caractéristiques techniques suivantes :

Délimitation du périmètre sans fil

Coupe parallèle

Hauteur de coupe ajustable de 3 à 6 cm

Cartographie multizones (10)

Programmation de sessions

Mode nuit avec éclairage LED

Vision IA avec capteurs ultrasons

Détecteur de pluie

Etanchéité IPX6

Recharge automatique avec retour à la station

Dimensions du produit (L x l x h) : 44 x 62 x 30 cm, poids 10,9 kg

Surface de tonte maximal : 600 m²

Pente maximale : 45% / 24°

Autonomie : 90 minutes environ

Temps de charge : 120 minutes environ

Fonctionnalités principales du RoboUP T600 :

Détection d’obstacles : Capteurs intégrés pour éviter les obstacles.

Gestion des zones : Programmation de zones spécifiques de tonte.

Application mobile : Contrôle via une application intuitive.

Retour automatique à la base : Retourne automatiquement à la station de charge en cas de faible batterie.

Sécurité : alarme antivol

Pour utiliser le RoboUP T600, il suffit de configurer les zones de tonte via l’application. Il dispose d’un mode automatique mais aussi d’un mode manuel style voiture radiocommandée. Enfin, il suffit de lancer la tonte. Le robot s’occupe du reste, en adaptant sa trajectoire grâce à ses capteurs.

Installation et mise en service du RoboUP T600

L’installation du RoboUP T600 est simple. Fixez la base à l’aide des piquets inclus, en le positionnant dans votre jardin de manière judicieuse afin que l’antenne RTK capte bien. Ensuite, placez le robot dessus pour une première charge complète. Pour finir, commencez par délimiter la zone de tonte avec son application dédiée.

La mise en service se fait donc via l’application mobile comme nous l’avons indiqué ci-dessus. Connectez le robot à votre réseau Wi-Fi, puis ensuite, vous pouvez programmez les horaires de tonte et de nombreux paramètres pour optimiser la tonte. Également, vous pouvez définir des zones spécifiques, mais aussi, ajuster la hauteur de coupe selon vos préférences. Aussi, le RoboUP T600 est capable de gérer des pentes jusqu’à 45%, ce qui en fait un allié idéal pour les jardins aux terrains variés.

Performances du T600

Pour évaluer les performances du RoboUP T600, nous l’avons testé sur un terrain avec des zones encombrée. Bien que le terrain soit encombré, le résultat est convaincant. En effet, le robot navigue habilement entre les obstacles et retourne à sa station de charge sans difficulté. La tonte est uniforme, et il est possible de régler la hauteur de coupe. Également, Le robot détecte bien les branches qui tombent d’une haie périphérique. Il arrive à les contourner si elles sont trop basses mais il passe tout de même sous la plupart des branches. Il faut donc quand même un minimum de dégagement pour ne pas obstruer son champ de vision et ainsi avoir une zone non traitée.

De même, L’application mobile permet de suivre en temps réel l’état du robot et de modifier les paramètres de tonte à distance. Egalement, en termes de fiabilité, le RoboUP T600 se montre robuste et réactif, même sous la pluie grâce à sa certification IPX6. Néanmoins, il est fortement déconseillé de ne pas tondre sous la pluie sous peine de labourer le jardin.

Conclusion

Le RoboUP T600 s’affirme comme une solution de tonte autonome, efficace et pratique. Son design soigné, ses fonctionnalités avancées et ses performances sur le terrain en font un excellent choix pour ceux qui cherchent à simplifier l’entretien de leur jardin. De même, il se place très bien au niveau tarifaire par rapport à d’autres concurrents.

Produit disponible sur RoboUP Robot Tondeuse sans Fil Périphérique T600, Limite Virtuelle, Gestion Multizone, évitement d'obstacles en Temps Réel, Tonte Personnalisée Tondeuse Gazon Robot

Voir l'offre 1 399,00 €