NXTFRAME TV : Bien plus qu’un téléviseur, une immersion artistique et sensorielle !

Vous cherchez à révolutionner votre intérieur avec une touche d’art et de technologie ? TCL, la deuxième marque mondiale de téléviseurs, a récemment lancé sa nouvelle gamme. Les NXTFRAME TV sont désormais disponibles en France.

Les NXTFRAME TV : Bien plus qu’un téléviseur

La gamme NXTFRAME TV de TCL, qui comprend les modèles NXTFRAME TV et NXTFRAME TV Pro en 55, 65 et 75 pouces, va au-delà de la simple technologie de télévision. Ces nouveaux appareils électroniques sont conçus pour s’intégrer parfaitement à votre intérieur. Ils deviennent un élément de décoration incontournable pour les amateurs de design et de technologie.

Outre leur aspect esthétique, les NXTFRAME TV incarnent une véritable expérience artistique immersive. Grâce à une interface dédiée, ils vous donnent accès à une riche galerie gratuite de plus de 400 œuvres d’art, triées sur le volet par la National Gallery de Londres. Vous pouvez ainsi contempler chez vous des œuvres de maîtres comme Van Gogh et Monet. Vous aurez également accès à des photographies éblouissantes, de l’art généré par l’intelligence artificielle et même du street art.

Plus qu’un simple écran, chaque NXTFRAME TV se révèle être un véritable tableau d’artiste grâce à son écran mat antireflet inspiré de la technologie NXTPAPER. Ces téléviseurs ont un châssis intégré et une épaisseur de seulement 27,9 mm. Ils sont les plus fins de leur catégorie et offrent un design épuré et élégant.

Profitez d’un son premium signé Bang & Olufsen

Les NXTFRAME TV Pro vous offrent une expérience visuelle unique. Elles vous immergent également dans un univers audio d’exception. Grâce à leur partenariat avec la prestigieuse marque Bang & Olufsen, ces téléviseurs sont équipés d’une barre de son et d’un caisson de basses développés par des experts, offrant ainsi une qualité sonore inégalée pour vos séances cinéma ou soirées musicales.

TCL a réussi une véritable prouesse en fusionnant l’art, le design et la technologie au sein de sa gamme NXTFRAME TV. Ces œuvres d’art visuelles et sonores sont aujourd’hui à votre portée pour transformer votre intérieur. Il vous suffit de choisir celle qui correspond le mieux à vos goûts épris d’art et de technologie. Prêt à donner une nouvelle dimension à votre espace de vie ? Faites-nous part de vos commentaires et n’hésitez pas à partager cette innovation TCL avec vos amis !