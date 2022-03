iMac : un modèle Pro avec écran 27 pouces n’est finalement pas prévu

Mauvaise nouvelle pour les fans de la marque à la pomme souhaitant un iMac plus puissant et avec un écran plus grand, une nouvelle génération d’iMac Pro en somme. Malgré des rumeurs allant dans ce sens depuis plusieurs mois, Apple n’aurait finalement pas de projet de ce type dans les cartons. Cette information provient directement des sources du site spécialisé 9to5Mac. Il est tout de même important de noter que d’autres informateurs croient toujours en l’arrivée d’un iMac Pro pour l’année prochaine, soit en 2023.

Crédit photo : Khahn Design

Apple n’envisage pas un retour de l’iMac Pro pour le moment

En ce début d’année, Apple est venu parler d’ordinateurs en annonçant une nouvelle puce surpuissante, la M1 Ultra, embarquée sur un tout nouveau produit, le Mac Studio. En 2022, nous attendons désormais au moins deux nouveaux MacBook : un Pro d’entrée de gamme et un Air. L’année 2023 serait de son côté celle des Mac mini avec puce M2, du Mac Pro et de l’iMac Pro. Concernant ce dernier produit, rien n’est à présent très sûr quant à son arrivée.

En effet, 9to5Mac vient de rapporter de nouvelles informations peu engageantes concernant l’iMac Pro. Pour rappel, ce tout-en-un devait profiter de plus de puissance et d’une dalle 27 pouces, possiblement mini-LED. Malheureusement, les sources du site ont souligné qu’Apple n’envisagerait pas de produire un modèle d’iMac haut de gamme avec un écran plus grand. Il est d’ailleurs précisé que les puces Pro, Max ou encore Ultra ne sont pas prévues pour la prochaine génération d’iMac 24 pouces. Prévu pour courant 2023, ce modèle devrait ainsi se contenter de la puce M2 standard, soit comme les futurs MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces.

Le site vient tout de même rappeler que les plans d’Apple peuvent encore changer. Cela ne signifie en effet pas que la firme à la pomme « n’a pas envisagé d’introduire différentes versions de l’iMac auparavant« . Cependant, les sources de 9to5Mac tendent à souligner qu’Apple se concentre pour le moment sur la promotion du Mac Studio ainsi que le lancement à venir du Mac Pro.