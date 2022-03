Test – Asus Vivobook Pro 14X OLED : un PC rempli de concession

En septembre dernier, Asus annonçait la sortie de plusieurs PC portables. Parmi eux, la gamme Vivobook faisait peau neuve avec 4 modèles apportant leur lot de nouveauté. Nous avons eu la chance de tester l’un d’entre eux, le Asus Vivobook Pro 14X OLED.

Présentation du Asus Vivobook Pro 14X OLED

Le Vivobook Pro 14X OLED embarque un processeur AMD de 5e génération, ainsi qu’une des dernières cartes graphiques Nvidia des séries 3000. De plus, la boite de l’appareil contient seulement un chargeur universel de 120 Watts.

Voici les principales caractéristiques de l’ordinateur :

Processeur AMD Ryzen 7 5800H RAM 16 Go DDR4 Carte Graphique Nvidia Geforce RTX 3050Ti Stockage SSD M.2 1To Connectiques 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI 1.4, 1x Jack 3.5mm, 1x Lecteur microSD Connectivité WiFi 6 et Bluetooth 5.0 Poids 1,45 Kg Dimension 228,5 mm x 317,4 mm x 17,9mm (H x L x P) Écran 14 pouces, OLED, 2880 x 1800, 16:10, 90 Hz Batterie 63 Wh Système d’exploitation Windows 10 Professionnel Composant évolutif Un slot SSD M.2 disponible

Design du Vivobook Pro 14X OLED

L’apparence de l’ultra-portable est assez classique. Seuls deux éléments peuvent attirer l’attention. Dans un premier temps, les couleurs composant les touches du clavier ne sont pas unies, avec un peu d’orange et de gris au milieu d’une majorité de blancs. C’est ensuite le dos, et particulièrement l’inscription « Asus Vivobook » qui sort de l’ordinaire avec son écriture en relief et excentré. Pour le reste, l’aluminium brossé du châssis donne une belle impression de qualité, malheureusement contrebalancée par les bordures de l’écran en plastique grossier. Ce même châssis est d’ailleurs d’une solidité remarquable. Enfin, deux haut-parleurs viennent se loger chaque côté, au-dessous de l’ordinateur.

Connectiques

En termes de quantité, le nombre de connectiques proposé par Asus est ici suffisant. Trois ports USB-A au total, un USB-C, une prise jack 3,5mm. Le tout accompagné d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SD et du port d’alimentation. Un emplacement pour un second USB-C n’aurait tout de même pas été de trop. En revanche, la qualité de ces ports est moins glorieuse. En effet, deux USB type A sont de norme 2.0, une certification ancienne et très limitée en termes de performance (seulement 60 mo/s). Cependant, cela reste assez pour brancher une souris ou des périphériques simples.

Clavier & Touchpad du Asus Vivobook Pro 14X OLED

Tout d’abord, le clavier du Vivobook vient se place au centre du châssis en prenant la quasi-totalité de sa longueur. Même si la course des touches est agréable, la matière dans lesquels celles-ci sont faites l’est beaucoup moins. Cela appuie le sentiment d’utiliser un clavier de basse qualité, très « cheap ». De plus, comme dit plus tôt, des couleurs viennent faire ressortir certaines touches comme « Echap », « Shift » et d’autres. Des raccourcies sont accessibles depuis le clavier en partageant l’affiche des 12 touches « Fonctions ».

Pour ce qui est du pavé tactile, il permet une navigation agréable et fluide. Cependant, le clic principal est désagréable lorsqu’on l’effectue au bat du Touchpad. En effet, celui-ci s’enfonce beaucoup trop dans cette situation. De plus, le pavé tactile cache la fonction « Asus Dial« , activable en haut à droite de celui-ci. Il s’agit d’une roulette virtuelle dont le rôle est principalement d’aider les créatifs lors de leur tâche telle que le montage photo, vidéo ou audio. D’usine, il est programmé pour le réglage de certains paramètres comme la luminosité ou le volume sonore.

Écran du Asus Vivobook Pro 14X OLED

L’une des grandes particularités de cet ordinateur, comme son nom l’indique, c’est sa dalle OLED, encore rare du côté des PC alors que très répandu dans le milieu des smartphones. Celle-ci permet donc un rendu des couleurs excellent, de meilleurs contrastes, tout en gardant un écran bien plus réactif que le LCD par exemple. De plus, il possède un ratio 16:10, fréquent chez les ultraportables, mais aussi sur certains PC typés jeu tel que son grand frère le ROG Zephyrus M16. Son taux de rafraichissement est de 90 Hz, mieux que les 60 Hz que l’on voit généralement, et sa luminosité de 600 Nits. Enfin, le taux d’occupation de la dalle atteint les 86%.

Audio

Les haut-parleurs venant se placer en dessous de la machine, il était évident que le son n’allait pas être d’une grande qualité. Cependant, alors même le système audio est signé Harman-Kardon, au même titre que la Huawei MatePad 11, il fut pire que prévu. En plus d’être étouffé, celui-ci sature dès que le volume du contenu est trop haut pour lui. Il en devient impossible de regarder quelconques films ou vidéos sans périphériques spécialisés. Même le son des notifications Windows est insupportable et désagréable à l’oreille tant il fait du mal aux haut-parleurs.

Performances du Asus Vivobook Pro 14X OLED

Sur le papier, les performances du Vivobook devraient être plus que satisfaisantes. En effet, son processeur Ryzen 7 5800H de chez AMD, accompagné de la RTX 3050Ti de Nvidia et des 16 Go de RAM promettent une utilisation fluide en toute circonstance. Ce fut le cas lors de nos essais dans les logiciels de montages où l’ordinateur n’a eu absolument aucune difficulté. Même chose du côté jeu vidéo, alors même que ce n’est pas le but premier de la machine. En effet, en qualité « ultra », le PC fait tourner Overwatch en 30 images par seconde sans aucun lag. Pareil pour CSGO, où nous avons pu jouer en 30 FPS et qualité maximum dans de parfaites conditions. Pour être parfaitement sûrs de ce que vaut l’ultraportable, nous l’avons donc également mise à l’épreuve sur trois benchmarks différents :

PCMark 10

Dans un premier temps, le Asus Vivobook Pro 14X OLED a dû défier le logiciel PCMark 10 qui mesure les performances dans les tâches de bureautiques. Il atteint le score de 5923 points, un excellent total, l’un des meilleurs auxquels nous avons eu à faire. Il surpasse le Huawei MateBook D16 ou le MSI Prestige 15.

CrystalDiskMark

Nous avons ensuite testé le SSD, et notamment ses vitesses d’écritures et de lectures. Le Vivobook s’en sort avec 3606 Mb/s en lecture et 3225 Mb/s en écriture. C’est encore une fois un très bon résultat, au-dessus de nombreux concurrents ou PC plus haut de gamme tel que le Asus ROG Flow X13.

OCCT

Enfin, c’est le logiciel OCCT qui a été lancé dans le but mesurer précisément les performances maximales du processeur Ryzen 7 5800H et de la carte graphique RTX 3050Ti. Le tout en mettant à l’épreuve le système de refroidissement du Vivobook. Les essais nous révèlent donc que les fréquences maximum atteintes sont très bonnes, surtout pour un ultraportable. La machine est également bien refroidie avec des températures qui ne montent pas trop, le tout sans que le volume sonore devienne trop envahissant.

min °C max °C Fréquence Max Stress CPU 47,88 95,38 4420,67 Stress GPU 36,81 64,88 2000

Autonomie

Du côté de l’autonomie, le Asus Vivobook Pro 14X OLED nous offre quelque chose de très correct. Sa batterie de 63 Wh lui permet de tenir 4h20 durant notre essai en navigation web, c’est à dire la lecture d’une vidéo de 10h, le tout avec les paramètres de batterie en « Meilleures performances ». Cela vous permettra normalement de tenir une journée loin de votre chargeur, lorsque vous être en déplacement avec la machine. De plus, il vous faudra jouer pendant 1h30 environ (en fonction des jeux), pour vous retrouver la batterie complètement déchargée. C’est honorable en sachant que ce n’est absolument pas le but premier du Vivobook. Pour ce qui est de la recharge, le câble d’alimentation de 120W remplira à 100% l’ordinateur en 1h45, un résultat bien, sans plus.

Accessoires et logiciels

Dès l’achat du Vivobook, quelques applications, facilitant le paramétrage de l’ultra-book principalement, sont d’ores et déjà installées par Asus :

MyAsus : Cette application vous permet tout d’abord d’accéder à l’Assistance Clientèle Asus, si vous faites face à des problèmes notamment. Elle vous permet également d’accéder à « Link To MyAsus » qui sert à relier un autre appareil Asus à celui dans le but de faciliter les communications entre ces derniers. De plus, l’onglet « Personnalisation » offre tout simplement quelques possibilités de personnaliser la connectivité ainsi que la batterie et l’alimentation de votre PC. Pour finir, Asus a rajouté un espace dans lequel les promotions autour des produits et services Asus sont présentes.

: Cette application vous permet tout d’abord d’accéder à l’Assistance Clientèle Asus, si vous faites face à des problèmes notamment. Elle vous permet également d’accéder à « Link To MyAsus » qui sert à relier un autre appareil Asus à celui dans le but de faciliter les communications entre ces derniers. De plus, l’onglet « Personnalisation » offre tout simplement quelques possibilités de personnaliser la connectivité ainsi que la batterie et l’alimentation de votre PC. Pour finir, Asus a rajouté un espace dans lequel les promotions autour des produits et services Asus sont présentes. ProArt Creator Hub : Le logiciel contient trois onglets dont le premier, « Tableau de bord », nous donne des informations sur l’utilisation en temps réel des composants de l’ordinateur et donne la possibilité de modifier la vitesse de ventilation. Le second, nommé « Calibrage des couleurs », permet de tout simplement calibrer les couleurs. Le dernier, « WorkSmart », propose de créer « un groupe d’applications afin d’améliorer le flux de travail en lançant plusieurs applications simultanément ».

Galerie Photo

Conclusion

Le Asus Vivobook Pro 14X OLED se révèle être un bon ultraportable, qui a dû faire de grandes concessions sur la qualité esthétique, notamment des bordures de l’écran et du clavier, ainsi que sur celles des désastreux haut-parleurs. Tout cela est rehaussé par des performances impressionnantes en tout point, ainsi que par un magnifique écran OLED, que l’on voit encore trop peu sur le marché des ordinateurs.