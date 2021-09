Vivobook et Studiobook : Asus met le paquet pour les créateurs

Lors de sa conférence du 2 septembre, Asus annonçait l’arrivée de nombreux produits à la destination des créateurs. Parmi eux, le ProArt Studiobook et le Vivobook. Deux PC portables pour deux types de public différents, mais un point commun : l’OLED !

Asus ProArt Studiobook 16 et Pro 16 OLED

Vivobook : l’ordinateur portable des créateurs occasionnels

Asus décrit son Vivobook comme « ordinateurs ultimes pour la créativité débridée ». En effet, celui-ci se positionne en tant que PC grand public (bien plus que le Studiobook en tout cas). Il se décline en 4 modèles qui, chacun, vous laisse le choix entre Intel 11ème génération et AMD Ryzen 5000H pour propulser la machine. Les Vivobook Pro 14 et 15 OLED sont les plus accessibles. Ils embarquent une RTX3050 de Nvidia ainsi que 16Go de RAM et un SDD de 1To. Le modèle 15 pouces possède un écran NanoEdge 2,8K tandis que le 14 pouces se contente d’une dalle OLED Full HD.

Asus Vivobook Pro 16X OLED

Quant aux Vivobook Pro 14X et 16X OLED, ceux-ci sont dotés respectivement d’écrans 14 pouces OLED HDR 600-nit de 2,8K ou 16 pouces OLED HDR 550-nit en 16:10. Tout cela est accompagné d’une RTX3050Ti et de 16 ou 32Go de RAM en plus d’une batterie de 96Wh. Petite particularité, une roue virtuelle vient se loger dans le coin du pavé tactile. Le but est de faciliter l’utilisation des logiciels de montage photo et vidéo. De plus, plusieurs couleurs sont disponibles telles que gris, argent, noir et blanc.

Asus Vivobook 16X OLED

Studiobook : un PC orienté pour les professionnels

Tout comme les Vivobook, le Studiobook permet de choisir entre un processeur AMD Ryzen 5000 ou un Intel. Le Studiobook Pro 16 OLED nous laisse le choix entre le Intel Xeon de 3ème génération ou le Ryzen 9. La carte graphique est également à la carte avec la RTX A2000 ou A5000. De son côté le Studiobook 16 OLED propose un Intel Core i9 11ème génération ou un Ryzen 9. Pour ce qui de la carte graphique, ce dernier embarque une RTX 3060 ou 3070.

Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED

Malgré leur différence, les deux ordinateurs portables possèdent plusieurs composants en commun. Tout d’abord la dalle OLED 16:10 550-nit de 16 pouces, qui offre une qualité 4K et un taux de rafraîchissement de 60Hz. De plus, deux SSD sont de mise sur chaque machine, ainsi que 32 ou 64Go de RAM à 3200MHz. La connectivité est aussi très bonne avec ses ports Thunderbolt 4, USB-C 3.2, HDMI 2.1 et lecteur SD Express 7.0. Pour finir, la molette du Vivobook se retrouve sur le Studiobook mais en version physique cette fois-ci.

Asus ProArt Studiobook 16 OLED

Le Vivobook sera disponible à un tarif allant de 699 à 1599 euros, alors que les futurs propriétaires du Studiobook devront débourser entre 2599 et 3299 euros. Aucune date précise n’a pour le moment était annoncé par Asus. Nous pouvons seulement affirmer que la sortie se fera au cours du 4ème trimestre 2021.