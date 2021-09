iPhone 14 : un design sans encoche avec les capteurs Face ID sous l’écran

Alors qu’Apple présentera les iPhone 13 la semaine prochaine, le design des iPhone 14 vient déjà de fuiter sur internet. De nouveaux visuels de l’appareil ont en effet été dévoilés par le leaker Jon Prosser. Avec cette nouvelle génération, Apple compterait réellement changer le design de ses smartphones avec notamment la disparition de l’encoche, mais aussi l’arrivée des capteurs Face ID sous l’écran.

Avant les iPhone 13, découvrez les iPhone 14

Jon Prosser n’y va pas avec le dos de la cuillère. Après avoir dévoilé moult informations sur les iPhone 13 depuis des mois, l’informateur passe désormais à la prochaine génération de smartphones Apple. Il faut dire que nous savons déjà presque tout sur ces derniers, avant même la keynote de présentation du 14 septembre.

Prévus pour 2022, les iPhone 14 profiteraient principalement d’un gros changement de design. Jon Prosser annonce ainsi plusieurs changements majeurs à travers ses visuels. Tout d’abord, il souligne que la prochaine génération de smartphone d’Apple sera plus épaisse. Cela permettra notamment d’intégrer complètement les capteurs photo au smartphone. Il n’y aurait ainsi plus aucune protubérance du module photo. On apprend par la suite que des panneaux de verre seraient placés à l’avant et à l’arrière des iPhone 14, que les boutons de volumes seraient circulaires, mais aussi que le port Lightning n’aurait toujours pas été remplacé par de l’USB-C.

La plus grosse révolution se passera tout de même au niveau de l’écran. Jon Prosser annonce en effet que les iPhone 14 signeraient la fin de la célèbre encoche démocratisée par Apple depuis l’iPhone X. En disparaissant, la firme de Cupertino laisserait place à un poinçon centré dans le haut de l’écran, une disposition assez classique sur les smartphones Android depuis un moment. Cependant, Apple ne dirait pas adieu aux capteurs Face ID. Ils seraient en effet placés directement sous l’écran des iPhone.

