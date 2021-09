PS5 Pro : les premiers détails font surface

Alors que les consommateurs ont toujours du mal à acquérir une PS5, de premières informations autour d’une version Pro viennent d’être dévoilées sur internet. Par le biais d’une vidéo publiée sur YouTube par le créateur spécialisé Moore’s Law is Dead, quelques révélations autour des fonctionnalités propres à cette prochaine génération.

À quoi s’attendre avec la PS5 Pro ?

Avec la pénurie de composants, les consoles next-gen ont encore du mal à être produites en conséquence afin de répondre à la demande. Certains sous-traitants estiment d’ailleurs que la crise pourrait continuer jusqu’à fin 2022. Sony semble cependant avoir une petite longueur d’avance. En effet, la firme vient récemment de lancer une version allégée de sa PS5 Digital Edition. Outre cette nouvelle version perdant environ 300 grammes par rapport au modèle d’origine, c’est désormais au tour de la PS5 Pro de faire parler d’elle. Après avoir décliné ses consoles depuis des années, il semblerait logique pour la firme nippone de revenir avec une version plus puissante à destination des joueurs.

Selon le site Wccftech, relatant les informations provenant de la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead, cette nouvelle version serait prévue pour la fin d’année 2023 ou début 2024. On apprend ainsi que Sony aurait prévu d’ajouter la prise en charge de l’affichage 8K avec la PS5 Pro. Même si cela pourrait être un nouvel argument de vente, il reste encore incertain que le prix de ces dalles soit devenu assez abordable pour que la plupart des consommateurs s’en soient équipés d’ici à 2024. La PS5 Pro s’équiperait ensuite d’un nouveau APU MDR avec notamment de nouveaux IP CPU/GPU. En plus de cela, une nouvelle architecture RDNA et Zen serait de la partie. Pour arriver à offrir plus de performances, cette toute nouvelle puce serait gravée en 5 nm.

Et c’est pas fini. La PS5 Pro s’armerait aussi de la technologie FidelityFX Super Résolution, soit le concurrent du DLSS de Nvidia. Cela permettrait ainsi d’offrir des images en très haute résolution pour chaque image, sans impacter drastiquement la puissance de calcul dont la carte graphique a besoin pour afficher des informations de façon fluides à l’écran. Pour finir, la chaîne YouTube explique que les améliorations apportées à la PS5 Pro feraient monter le TDP au-dessus des 300W. Le prix de vente de la console pourrait ainsi atteindre les 600/700 dollars.