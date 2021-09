Xbox Series X et S : des versions plus puissantes pour 2022 et 2023

En novembre, cela fera un an que les Xbox Series X et S ont été commercialisées. Malgré la pénurie de composants impactant l’offre de consoles à travers le monde, Microsoft compterait proposer de nouvelles déclinaisons de ces consoles next-gen. De nouvelles rumeurs soulignent en effet qu’une version plus puissante de la Series S pourrait arriver l’année prochaine et une nouvelle Series X pour 2023. De premières informations sur les changements majeurs de ces modèles ont d’ailleurs été dévoilées.

Quelles seront les améliorations apportées aux Xbox Series X et S ?

Dans sa vidéo à propos de la future PS5 Pro, le YouTubeur Moore’s Law is Dead a aussi pris le temps de parler des prochaines générations de consoles Microsoft. Pour commencer, le créateur explique que la Xbox Series S serait commercialisée durant l’année 2022. Au niveau des changements, on trouvera un CPU gravé en 6 nm, contre 7 nm pour la génération actuelle. Apportant plus de puissance, l’architecture RDN2 serait toujours de la partie. La RDNA 3 pourrait aussi venir remplacer cette dernière à la vue de sa démocratisation. On ne sait cependant pas encore si la console tronquerait le 1080p pour de la 4K.

L’objectif de cette nouvelle console serait principalement d’offrir de meilleures performances à la console. Beaucoup de développeurs se plaignent de ne pas avoir assez de puissance pour pouvoir offrir une expérience convenable aux joueurs. D’après le YouTubeur, cette nouvelle console serait proposée au tarif de 350 dollars. La version actuelle serait quant à elle descendue au tarif de 250 dollars. Pour la Xbox Series X, une nouvelle version devrait être proposée durant l’année 2023.

Il est tout de même à noter que Microsoft n’a pour le moment pas affirmé son souhait de proposer des versions améliorées de ses consoles, contrairement à Sony.

