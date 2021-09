Apple : le carton d’invitation de la keynote apporte quelques indices

Comme à chaque annonce, l’invitation d’Apple à la presse se révèle être une mine d’informations quant aux contenus de la prochaine keynote.

Apple améliorerait davantage la photo sur ses iPhone

Pour la première fois depuis longtemps, l’invitation ne met pas en scène des Memoji ou un dessin stylisé sur fond blanc ou noir avec un « titre » en dessous. Cette fois, Apple est sorti de ses murs et le carton d’invitation s’apparente à une photo. On pourrait presque dire un fond d’écran « à la macOS » tant on a plutôt été habitué à voir de tels visuels pour présenter les prochaines versions de macOS Monterey, Big Sur, Catalina ou Mojave par le passé. On y verrait même là le lac Tahoe ou encore un aperçu du Yosemite. Un fond forcément pas choisi par hasard.

L’invitation peut donc laisser entrevoir quelques sujets abordés : la photo améliorée avec la pomme comme capteur plus précis au centre pour un appareil photo en progrès. Le coucher de soleil sous-entendu peut aussi être perçu comme un clin d’œil à un mode nuit amélioré, capable de jouer encore mieux avec la basse lumière.

Un accent mis sur la réalité virtuelle

L’événement de ce mardi 14 septembre porte le nom de « California Streaming ». Jusque-là, rien de bien spectaculaire, si ce n’est qu’on aura une nouvelle fois le droit à une conférence pré-enregistrée, donnée depuis le siège d’Apple en Californie. En y regardant de plus près, on peut néanmoins voir le logo de la marque flotter devant un décor spectaculaire, un peu comme s’il s’agissant d’un objet AR.

Surtout, lorsqu’on clique sur la pomme depuis la page de l’événement sur le site d’Apple depuis un smartphone, on ouvre une expérience en réalité augmentée. Le logo de la marque s’imbrique alors à votre environnement en AR. En vous approchant de la pomme avec votre smartphone, vous devriez pouvoir entrer dans ce « portail » virtuel où s’affiche le décor présent sur le carton d’invitation, et la date de l’événement.

Comme on le sait, Apple s’intéresse de près à la réalité augmentée. La firme en fait régulièrement la démonstration au cours de ses conférences, et elle a même introduit un capteur spécialement dédié à cette pratique sur l’iPad Pro et l’iPhone 12 : le capteur Lidar.

