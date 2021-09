PS5, Xbox Series : la pénurie de consoles pourrait durer encore un an

Cela fait maintenant de nombreux mois que la pénurie de composants électroniques, principalement les microprocesseurs, touche le monde de la tech. Après Intel, AMD ou encore TSMC, c’est au tour de Toshiba d’être pessimiste concernant la situation. La firme japonaise souligne ainsi qu’en retour à la normale ne devrait pas avoir lieu avant septembre 2022. Dans le domaine des jeux vidéos, cela souligne notamment le fait que la pénurie de consoles next-gen (PS4 et Xbox Series) n’est pas prête d’être terminée.

Credit photo : Future

Une pénurie de composants impactante pour les consoles next-gen

Cela va bientôt faire un an que les consoles next-gen ont été lancées par Microsoft avec les Xbox Series X et S, mais aussi Sony avec les PS5 et PS5 Digital Edition. Même si Sony se voulait rassurant sur la pénurie de consoles récemment, la situation actuelle ne semble pas du tout aller dans ce sens.

Même si les plus optimistes déclaraient qu’un retour à la normale de la production de semi-conducteurs se profilait en 2021, Toshiba semble de son côté assez pessimiste. Dans un article du site Bloomberg, un porte-parole de la société souligne en effet que la pénurie pourrait durer jusqu’au mois de septembre 2022. Certains clients ne pourraient d’ailleurs pas être servis avant l’année 2023.

Face à cette déclaration, les fabricants de consoles vont être les premiers impactés. Toshiba fournit en effet certains composants à Microsoft et Sony, soit « des clients les plus exigeants » d’après le PDG de Toshiba, Takeshi Kamebuchi. Il s’avoue ainsi « désolé qu’ils ne soient pas satisfaits à 100% » par leur partenariat avec Toshiba. Entendez donc par là que la pénurie de consoles va bel et bien continuer durant les prochains mois.

Pour les plus impatients, il faudra donc être encore une fois aux aguets afin de pouvoir s’acheter une PS5 ou une Xbox Series X. N’hésitez donc pas à suivre ChocoBonPlan ou encore Dealabs sur Twitter pour être rapidement informé lorsque de nouveaux stocks de consoles sont arrivés.

