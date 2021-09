iPhone 13 : Apple prépare un nouveau chargeur MagSafe

Après de multiples fuites d’informations sur les iPhone 13, c’est au tour de leurs accessoires de faire surface. Selon un organisme de certification américain, la firme de Cupertino aurait en effet prévu un tout nouveau chargeur MagSafe. Un produit qui ne semble pas avoir changé de design, mais renfermant peut-être quelques secrets à l’intérieur.

Du nouveau pour le chargeur MagSafe ?

Après avoir lancé une batterie compatible avec la technologie MagSafe, Apple compterait proposer une nouvelle déclinaison de son chargeur magnétique avec l’arrivée des iPhone 13.

Dans une nouvelle liste de la FCC, un organisme de certification américain, le blogueur Dave Zatz a en effet découvert l’accessoire sous un nouveau nom de code (A2548) ressemblant à deux gouttes d’eau au premier modèle de chargeur MagSafe (A21240). La certification découverte fait suite à une demande de certification déposée par Apple au mois d’août.

On apprend notamment dans ce listing que le nouvel accessoire a été testé avec plusieurs appareils, dont quatre « nouveau téléphone », certainement les iPhone 13. De son côté, le site 9to5Mac souligne que le produit a aussi été testé avec les quatre iPhone 12. De ce fait, le nouveau chargeur MagSafe serait logiquement compatible avec les deux dernières générations d’iPhone.

Autre information à noter, un diagramme montrant le chargeur MagSafe avec un boitier d’AirPods est aussi présent. Cela pourrait notamment être un indice concernant un possible boitier magnétique pour les futurs écouteurs sans fil d’Apple.

Même si aucune nouveauté ne semble visible via ce listing, on pourrait notamment penser aux rumeurs annonçant que les iPhone 13 disposeraient d’aimants plus puissants. De ce fait, le chargeur MagSafe aurait été modifié en conséquence. D’autres informations spéculent sur une bobine de charge sans fil plus grande afin d’offrir une puissance de charge plus élevée, et donc rapide.

