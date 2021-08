Realme présente MagDart, son chargeur sans-fil magnétique 50W

Realme a dévoilé un système de recharge sans fil magnétique pour ses téléphones Android. Realme appelle le système MagDart, et il vient concurrencer directement le MagSafe d’Apple.

MagDart : un MagSafe pour Android ?

Realme a officiellement présenté le MagDart, son chargeur magnétique sans fil inspiré du MagSafe d’Apple. Inédit chez un fabricant sous Android, le dispositif est au cœur d’un “écosystème magnétique” et se décline en deux versions.

Le MagDart 15 W est la véritable alternative au MagSafe et Realme n’évite pas les comparaisons, présentant son chargeur comme étant “le plus fin” du marché. Le chargeur mesure 3,9 mm, soit 26,4 % de moins que le chargeur MagSafe (5,3 mm), et se veut plus rapide que la solution d’Apple. Le constructeur chinois évoque la possibilité de recharger une batterie de 4 500 mAh de 0 à 100 % en 90 minutes, contre 240 minutes pour le chargeur MagSafe.

Pour parvenir à cette finesse et ce niveau de performances, Realme explique avoir placé la carte mère et la bobine aux deux extrémités de la prise de charge et du bloc de charge, avec une seule bobine de charge. Le MagDart 15 W “sépare ces deux sources de génération de chaleur, permettant ainsi de la réduire et d’offrir des heures de charge de haute puissance pendant plus longtemps”, ajoute le fabricant.

Une recharge record de 50W

Avec une puissance similaire à ce que proposent actuellement la plupart des constructeurs en filaire, ce nouveau gadget promet déjà de révolutionner notre usage du téléphone. Selon la marque, il serait ainsi capable de charger complètement une batterie de 4500 mAh en seulement 54 minutes, preuve à l’appui avec le Realme Flash, un smartphone conceptuel présenté comme le premier Android au monde à supporter ce type de technologie.

Aussi puissant qu’imposant, le chargeur sans-fil “le plus rapide du monde” résout aussi l’un des principaux problèmes liés à la charge sans-fil, à savoir la déperdition de chaleur et d’énergie. Grâce à son aimant, le dispositif MagDart se positionne automatiquement sur le smartphone et y reste. De plus, un système de ventilation intégrée permet d’éviter la surchauffe.

Un écosystème à la manière d’Apple

Si la firme chinoise a opté pour une batterie de 4500 mAh, ce n’est pas un hasard, puisque cet accumulateur est celui du Realme Flash. Ce smartphone sera le premier à être compatible avec cette technologie, et son officialisation complète devrait suivre sous peu. Realme a par ailleurs présenté le MagDart Wallet, un accessoire aimanté permettant de transporter jusqu’à trois cartes, tout en servant de support pour smartphone.

Le MagDart Beauty Light fonctionne de la même façon, et se compose d’un module de 60 mini-leds pour améliorer la luminosité de vos portraits. Une source de lumière supplémentaire, qui fonctionnera grâce à la recharge inversée.

Enfin, la firme a annoncé l’arrivée de la MagDart Power Bank, une batterie externe fonctionnant comme celle d’Apple. Il suffit donc de la « coller » au dos du smartphone pour qu’elle le recharge.

Encore un peu de temps ? Découvrez le Realme Book, le premier PC portable abordable de la marque !