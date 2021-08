Test – ROCCAT Magma : un clavier gamer abordable

Avec le Magma, ROCCAT se réintroduit sur le secteur du gaming. Après un petit moment de pause, la marque allemande est revenue en force sur les ventes de périphériques gamings. Et c’est avec une certaine agressivité que la marque allemande a décidé de dévorer tous ces concurrents.

Essentiellement, en attaquant avec un rapport qualité prix très intéressant et un design appliqué. ROCCAT a parié sur ses périphériques gamings, dont le Magma fait partie, pour adhérer une communauté gaming demanderesse de produits de qualité à petit prix.

Clavier Magma, un design appliqué et plaisant

Dès son déballage, son fond blanc nacré saute aux yeux. Le Magma est conçu pour durer, grâce à un plastique de qualité. La marque allemande est connue pour fabriquer des claviers de très belles factures, avec une durée de vie intéressante et surtout un prix vraiment attractif.

Notamment, pour compléter le côté visuel, la marque ROCCAT est très fière de son produit et n’hésite pas à le faire savoir en apposant son logo, bien visible à plusieurs endroits. Ce logo s’intègre vraiment parfaitement au clavier et ça plaît.

Le Magma justifie son prix par la présence de touches membranes. Cela n’empêche pas au Magma de procurer un retour gaming satisfaisant et une réactivité parfaite pour les joueurs non-professionnels. Le retour sonore du clavier reste discret et propre.

Sa fonctionnalité RGB

Son élément principal reste sa fonctionnalité RGB. Le fond blanc nacré exprime, une fois allumé, un RGB vraiment beau. Cette qualité lumineuse plaira aux amateurs de RGB, et éclairera votre setup gaming.

Le repose-paume est un vrai plus pour un clavier de cet ordre de prix. Il permet de rendre plus ergonomique l’utilisation au quotidien, améliore le design du clavier, et augmente la beauté du setup. Pour compléter le tout, il est détachable.

ROCCAT a produit un clavier avec une plaque RGB qui recouvre intégralement le clavier. Cette nouveauté est plaisante à voir. Et permet de démarquer le Magma des autres claviers rétroéclairés sur le marché. Le Magma propose un clavier totalement éclairé, aucune touche n’est laissée de côté, tout comme le fond du clavier.

Il en jette plein les yeux. Vous pourrez régler le clavier de multiples façons. Le RGB n’est pas custom, mais se règle par vagues, tel de la lave, d’où son nom. Vous pourrez aussi régler la luminosité du mode RGB ainsi que les couleurs, grâce au AIMO Intelligent Lighting.

Le Magma, un clavier gamer abordable

Les frappes sont très silencieuses. Parfait pour jouer en multijoueur, profiter d’un silence en fond et ainsi, sauvegarder les oreilles de vos coéquipiers, ou de vos spectateurs. Les touches sont assez espacées pour éviter les imprécisions lors des parties gaming. Ainsi, le Magma s’impose pour les utilisateurs habitués à taper vite. Lors de vos games, vous profiterez des touches ne présentant pas de résistance inutile, optimisant la réactivité et la précision des actions.

En effet, le Magma est doté de sa fonction Game Mode, qui permet de convertir le verrouillage des majuscules en fonction Easy-Shift par défaut. Cela permet d’éliminer les problèmes de boîte de dialogue en majuscules. Cette fonction se combine aux 26 touches en simultané N-Key rollover. Fini les effets ghosting. Vous pourrez optimiser votre expérience de jeu.

Ainsi, le Clavier Magma est doté de la customisation via le ROCCAT Swarm. Le logiciel ROCCAT permet de personnaliser les effets RVB, les liaisons de touches individuelles, les raccourcis ainsi que le délai de répétition des caractères lorsqu’une touche est maintenue enfoncée. Et cela, sans oublier toutes les autres options encore disponibles. Enfin, vous pourrez créer plusieurs profils, avec votre gamme d’effets sonores, le tout associé à une ou plusieurs pressions.

Conclusion

Avec son Magma, la marque allemande ROCCAT a frappé fort. Pour un prix inférieur à 60 €, vous aurez le droit à un clavier de qualité, un RGB unique, et une utilisation agréable au quotidien. Le Magma présente une qualité de finition à la hauteur de la réputation de ROCCAT. Ce clavier n’est pas destiné aux amateurs de RGB subtils, mais plutôt aux amateurs de RGB éclatants.

