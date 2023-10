TEST – Corsair Nightsabre Wireless, la souris parfaite pour le gaming

Corsair est une marque historique dans le marché des accessoires pour PC. Parmi les accessoires proposés, on retrouve les souris de la marque, de vraies porte-étendards dans la gamme. La Nightsabre wireless de Corsair est la plus onéreuse proposée, grâce à de très belles fonctionnalités. Est-ce qu’elle vaut le coup ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur la Corsair Nightsabre Wireless

La Corsair Nightsabre Wireless est la souris la plus aboutie de la marque, et ça se ressent. Les capacités qu’elle propose sont excellentes, l’autonomie tient très bien, et l’ergonomie est excellente. C’est une super compagnon de jeu, et même de télétravail. Utilisée dans ces deux cadres pour ces deux tests, elle permet de satisfaire tous les usages. Encore heureux à ce prix, pourrait-on dire.

Fiche technique

Connectivité Sans fil (sans fil ou Bluetooth) / USB Type-C Autonomie de la batterie Jusqu’à 65 heures (via Dongle) ;

Jusqu’à 100 heures (Bluetooth) Poids 97 g Câble Tressé, en USB-A vers USB-C Prix 169 €

Unboxing de la Corsair Nightsabre Wireless

Cette souris vient dans une boîte caractéristique de Corsair, aux couleurs jaune et noir. Elle présente un contenu simple. En même temps, il n’y a pas beaucoup d’accessoires nécessaires pour une souris. On retrouvera donc, assez logiquement, la souris, c’est tout de même mieux. Également, celle-ci est fournie avec un câble USB-A vers USB-C. Cela vous permettra de la connecter à votre PC pour la première utilisation.

Enfin, le dongle permettant de créer une connexion sans-fil, plus qualitative que le Bluetooth, entre votre ordinateur et la souris est inclus dans la boîte. Et bien sûr, on retrouve les éternels papiers de garantie pour compléter ce packaging, qui est par ailleurs très plaisant. Il pourra être facilement intégré dans un décor de stream par exemple.

Design et hardware de la Corsair Nightsabre Wireless

Cette souris s’assume comme une souris gamer. C’est assez normal, vu le marché de la marque, et la cible visée. Ainsi, on retrouvera plusieurs lignes de RGB, sans quoi les performances de l’appareil serait bien moindres bien évidemment. La souris est aussi composée d’une molette, mais qui n’est pas à défilement avec roue libre. On retrouve aussi deux boutons latéraux pour « avancer » ou revenir en arrière.

Pour finir le tour du propriétaire, deux boutons se cachent juste à côté du click gauche de cette souris. Ces deux boutons permettent de changer la sensibilité (DPI) de la souris rapidement. L’un permettant d’augmenter la sensibilité, l’autre de le réduire assez logiquement. Une petite trappe sous la souris permet par ailleurs de ranger le dongle USB-A qui permet la connectivité sans-fil. C’est pratique pour éviter de perdre cet embout, ou de le laisser brancher à un ordinateur portable en mouvement. On risque toujours d’arracher le dongle en déplaçant un ordinateur (tiré d’une histoire réelle). Un slider sous la souris vous permettra de l’éteindre, de la mettre en mode connectivité Bluetooth, ou la connecter à son dongle USB. Et c’est tout pour cette souris qui est dans l’ensemble très bien conçu. Ces petites fonctionnalités par-ci par-là sont très utiles, et ne font vraiment pas gadget. Seul le nécessaire a été gardé, et c’est ce que l’on apprécie sur ce genre d’appareils.

Autonomie et recharge de la Corsair Nightsabre Wireless

La Corsair Nightsabre Wireless est une souris réellement très bonne en autonomie. Ce point n’est clairement pas une bête noire pour celle-ci, on tiendra facilement de nombreux jours. Ce serait très dommage d’avoir en permanence un câble branché pour recharger. Là ce n’est clairement pas le cas, l’autonomie annoncée est tenue, que ce soit en Bluetooth ou via dongle. On table donc autour des trois à cinq jours selon le mode choisi.

La recharge quant à elle est très rapide. C’est un autre avantage, si votre souris est déchargée durant une game de CS 2 par exemple, le câble ne sera pas branché pour toute la soirée. Pour être précis, on se place autour d’une trentaine de minutes pour une recharge complète. Dix minutes de recharge suffiront largement pour étendre la batterie d’une demi-journée d’utilisation.

Ergonomie de la Corsair Nightsabre Wireless

Un autre point important, c’est l’ergonomie quand on veut choisir une souris. Celle-ci est vraiment excellente. Certes, ceci est assez personnel, on apprécie une forme de souris ou un autre, la Nightsabre Wireless semble tout de même s’adapter à un grand nombre de mains. Et ce, pour des formes ou des tailles différentes au passage.

De plus, la souris a un capteur bien rôdé, et qui fonctionne étonnamment bien dans tout type de circonstances. Nous avons pu l’utiliser sur des tapis de souris conventionnels, meilleure matière pour que la souris fonctionne très bien. Mais la souris fonctionne également bien sur des bureaux en verre, assez remarquablement. C’est un peu moins efficace pour de la précision que demande de l’e-sport, mais cela reste convenable.

iCue de Corsair, le logiciel qui vient tout sublimer

La plupart des accessoiristes PC ou de fabricants de composants proposent aujourd’hui des logiciels propriétaires. Ceux-ci permettent de personnaliser le comportement de souris, claviers et autres. C’est notamment la lumière RGB quand des LED sont présentes sur les produits. On peut aussi prédéfinir des profils, que l’on peut rapidement changer via des boutons sur la souris. Cela permet de définir soit le style RGB des LEDs, ou encore la sensibilité de la souris.

Le logiciel est très complet, et incite à l’utilisation de l’écosystème complet des produits. Comme toutes les gammes de Corsair peuvent être ajoutées au logiciel, la synergie en est meilleure. Sur ce logiciel, nous pouvons aussi calibrer la souris par rapport à la surface que vous utilisez. Enfin, il vous sera possible d’attribuer des touches à des actions associées. Ce sont des macros, qui peuvent être simples ou plus complexes.

Conclusion : Que vaut la Corsair Nightsabre Wireless ?

Cette souris est une excellente option dans le marché des souris gaming haut de gamme. Il faut tout de même rappeler que c’est un prix de 169.99 €. On se place donc sur un segment très élevé dans le marché. La Corsair Nightsabre Wireless propose ainsi une autonomie exemplaire, couplée à une recharge rapide. L’ergonomie de la souris est indiscutablement excellente, pour de nombreux profils d’utilisation. Et enfin, iCue est un bonheur pour compléter le tableau déjà très bon de cette souris.

