Aukey, enseigne chinoise dédiée aux accessoires informatiques est présente sur presque tous nos bureaux et setup de gaming. Celle-ci nous permet d’accessoiriser avec classe nos postes de travail. La souris de gaming GM-F2 se dédie aux gamers et aus amateurs d’appareils lumineux. Avec son capteur de 5000 DPI FPS, ses 6 boutons programmables et les 16,8 millions de couleurs décoratives, elle prend une place de choix sur le tapis. Si nous ajoutons à cela son prix de vente ne dépassant pas les 20 €, nous avons des chances de la voir illuminer bien des setups.

AUKEY Souris Gamer RGB, 600 5000 DPI avec 16,8 Millions de Couleur RGB, 6 Boutons programmables, Conception Ergonomique, Souris de Jeu de Haute... Haute performance: Avec un vritable capteur optique de 5000 DPI, un taux de transfert jusqu 1000Hz, une acclration de la souris de 20 G et aucune interpolation, la GM-F2 est un matriel srieux pour des...

Ergonomie pour droitiers: la coque asymtrique incurve se fond parfaitement avec votre main, offrant une ergonomie optimale pour les droitiers et un confort total tout au long de vos longues sessions...

Présentation de la souris GM-F2

La souris est livrée dans une boîte en carton noire liserée de jaune. Sur la partie avant, nous trouvons une photo de la souris ainsi que le nom du modèle et le logo de la marque. À l’arrière, nous avons également un petit récapitulatif des fonctionnalités de la souris. À l’intérieur, nous trouvons donc la souris GM-F2. Également présent, le manuel d’utilisation ainsi que son certificat de garantie.

La première impression est plutôt bonne. Nous trouvons une souris d’aspect bien fini, les assemblages sont bons et le câble USB tressé de 1.80 m donne à l’ensemble un aspect solide. Nous trouvons sur ce bolide de forme asymétrique adapté pour la main droite six boutons entièrement programmables. Également présent, un capteur optique de 5000 dpi et un taux de demande pouvant aller jusqu’à 1000 Hz. Les deux boutons sous le pouce sont programmés pour une utilisation précédent/suivant. Les commandes supérieures sont plus difficiles d’accès pour une action rapide. Il sera bon de les programmer en conséquence. Enfin, les effets de couleurs et de jeux de lumière donnent une identité gamer à cette souris Aukey.

La molette de défilement, le logo et la bande lumineuse le long de la page de la souris permettent de visualiser toute la gamme RVB avec 16,8 millions de couleurs. Les paramètres personnalisés s’enregistrent dans la mémoire intégrée. De nombreux effets RVB sont disponibles et l’éclairage peut être complètement désactivé si nécessaire.

Entièrement programmable

Afin de pouvoir personnaliser cette GM-F2, il suffit de se rendre sur la page Aukey dédiée. De cette page, les possibilités sont multiples. Nous pourrons en effet dédier les différentes touches à des actions définies. Il sera également possible de composer avec le RVB afin de dynamiser ou au contraire atténuer les effets de couleurs.

En conclusion

Aukey nous montre encore une fois ses compétences en matière de savoir-faire à prix accessible. En effet pour moins de 20 €, nous trouvons une souris de gaming performante aux finitions soignées. La possibilité de programmer les boutons de commande plaira aux plus pointilleux. Le rapport de poids taille lui s’adapte aux plus grand public. Il faudra noter que ce modèle ne permet pas de démontage, ni d’élargissement des plaquettes latérales. La GM-F2 de Aukey est comme tout le reste de sa gamme, fiable et sans prise de risques.

