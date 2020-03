Xiaomi Redmi Note 9 Pro, E3 2020 annulé et l’UE prévoit une loi pour la réparation de vos appareils – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Facebook, Google Photos, Xbox Series X et Chromecast. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Xiaomi Redmi Note 9 Pro, E3 et une nouvelle loi UE. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Les Xiaomi Redmi Note 9 Pro sont officialisés

À moins d’un an de la sortie du Redmi Note 8 Pro, Xiaomi vient de présenter ses Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max. Les principales différences entre ces deux smartphones ? Les capteurs photo ainsi que la recharge rapide. En effet, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max bénéficie d’un capteur de 64Mp (contre 48Mp du Note 9 Pro) et d’une recharge rapide à 33W (contre 18W du Note 9 Pro). Sinon, ils profitent chacun d’un Snapdragon 720G, d’un écran LCD FullHD+ de 6.67 pouces ainsi que d’une batterie de 5020mAh. Ils tourneront bien évidemment sur Android 10 avec la surcouche MIUI. Sa disponibilité en France n’est pas encore annoncée, mais son prix devrait se situer aux alentours des 200€ si c’est le cas. Notez qu’il a été annoncé en plusieurs coloris, bleu, blanc et noir.

Une loi européenne pour la réparation de vos appareils

Dans sa quête d’économie circulaire et pour lutter contre le gâchis électronique, l’obsolescence programmée et la pollution, le parlement européen frappe fort. En effet, après le projet de connectiques universelles sur les smartphones, est dévoilé le projet de loi du droit à la réparabilité des équipements électroniques communs en Europe. Ainsi, tous nos appareils (Smartphones, tablettes, ordinateurs…) pourront être plus facilement réparables et plus durables. Cela imposerait aux constructeurs de revoir leurs produits pour les conformer à cette loi et travailler à augmenter leurs durées de vie matérielle et logicielle, en proposant des mises à jour pour les appareils plus anciens. En conclusion, cette loi devrait être adoptée avant la fin 2021.

Le plus grand salon du jeu vidéo, l’E3 est annulé

Rendez-vous phare de la période estivale, L’E3 est le summum du salon du jeu vidéo. Ayant pour habitude de présenter les futures nouveautés à venir en matière de console et de jeux vidéos, le salon de cette année est tout bonnement annulé. Cela est dû à la crise du Coronavirus Covid-19 qui est déjà la cause d’un grand nombre d’annulations d’événements. Par exemple, le MWC mais aussi la conférence de présentation des Huawei P40. Concernant l’E3, c’est l’ESA qui a pris la décision après concertation d’annuler son salon à Los Angeles.

Un manque à gagner certain aussi bien pour les organisateurs que pour les éditeurs. En effet, ceux-ci voient là une grande occasion de présenter leurs produits s’envoler. Microsoft, qui devaient selon toutes vraisemblances annoncer sa future console la Xbox Series X, devraient l’annoncer dans un événement à part ou via une présentation en vidéo. Quel que soit l’avenir de cette pandémie, le salon ne serait pas reprogrammé pour cette édition.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre projet vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour de Xiaomi Redmi Note 9 Pro, E3 et nouvelle loi UE. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !