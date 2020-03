Des détails sur iOS 14, Huawei annule sa conférence et lancement de Call of Duty Warzone – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Disney, Sony et DuckDuckGo. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu d‘iOS 14, Huawei et Call of Duty Warzone. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Les fonctionnalités d’iOS 14 se dévoilent discrètement

À quelques mois de la prochaine WWDC, des rumeurs apparaissent déjà sur la prochaine monture d’iOS, iOS 14. C’est grâce à une version interne en bêta d’iOS qu’on a un aperçu de quelques nouveautés qui pourraient apparaître sur iOS 14. Premièrement, l’application message devrait être plus enrichie avec l’ajout des mentions, la possibilité de supprimer des messages (le correspondant serait prévenu) ou même un statut de disponibilité. Ces nouveautés seraient bienvenues surtout quand d’autres services de messagerie en sont déjà équipés.

Ensuite, Apple pourrait introduire une nouvelle application de Fitness qui devrait apprendre ses utilisateurs à mieux faire certains exercices. Enfin, il se pourrait qu’Apple apporte des améliorations sur ses accessoires comme l’Apple Pencil ou le smart keyboard. Ces informations sont bien sûr à prendre avec des grosses pincettes pour le moment surtout qu’il est encore un peu tôt. iOS 14 devrait normalement être annoncé d’ici juin ou juillet dans la WWDC où Apple présente ses nouveautés logicielles.

Annulation de la conférence Huawei à propos des P40

Avec l’interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes émises par le gouvernement français, bon nombre de rassemblement sportif ou culturel sont annulés à tour de bras. C’est dans ces conditions d’urgences sanitaires exceptionnelles que Huawei vient d’annuler sa conférence de présentation pour son dernier flagship, le P40, qui devait se dérouler à Paris. Une grande sortie pour un smartphone qui se passe des services de Google. Des services qui sont remplacés par AppGallery « aussi bien sur les smartphones Huawei que Honor. La conférence qui devait présenter ce smartphone un peu spécial se fera donc en ligne et non plus devant un parterre de journalistes. À noter que la version lite du P40 a déjà été présenté il y a quelques jours.

Le battle royale gratuit Call of Duty Warzone est enfin arrivé

Call of Duty fait le plein de nouveautés en annonçant l’arrivée non pas d’un, mais deux nouveaux modes de jeu ! Les développeurs de la saga légendaire dévoilent un mode appelé Warzone. Cet ajout propose de jouer aux jeux « Pillage » et « Battle-royale ». Dans le premier, le but est de gagner le plus d’argent possible en tuant plus d’ennemis que ses adversaires. Le second se joue par équipes de 3, contre 49 autres équipes. La dernière qui survit remporte la victoire. S’inspirant de « Danger Zone » dans Counter-Strike sorti il y a maintenant deux ans, ces modes de jeux sont gratuits et ne nécessitent pas d’avoir le jeu de base pour fonctionner.

