Honor contre-attaque et dévoile son écosystème pour le futur

Voici la suite de notre mini-dossier sur l’avenir d’Honor, vous pouvez retrouvez le premier article en cliquant ici.

Huawei App Gallery, une solution viable pour Huawei-Honor afin d’oublier Google ?

Pour rappel, la marque Honor et sa maison mère Huawei font face à un embargo de la part des États-Unis. On ne peut que constater les mesures prises pour contrecarrer cette décision politique. Petit fait amusant, Huawei App Gallery est dans le top 3 des stores mobiles. Un top composé d’App Gallery, du Play Store de Google, de l’App Store d’Apple mais aussi de… feu Windows Store. Le store chinois recense à ce jour plus de 400 millions d’utilisateurs actifs par mois, mais ne dispose pas des applications phares tel qu’Instagram, Facebook, Twitter mais aussi toutes les applications de Google.

Ces restrictions risquent de ralentir grandement la croissance de la firme chinoise. Malheureusement tout ceci est seulement dû à des soucis politiques. Des responsables de la marque nous ont assuré qu’il était très simple d’implémenter les applications interdites par les USA. Un store qui a déjà du succès en Chine mais dont sa rentabilité en Occident est moins certaine. Car les applications phares utilisées en Chine sont regroupés autour de WeChat de Tencent et Alibaba. Mais l’Occident ne possède pas ces habitudes. Seul le futur permettra de savoir si ce pari risqué mais obligatoire portera ses fruits. Le groupe Huawei joue son avenir en Europe avec des nouveaux devices amputés de nombreuses applications. Des applications omniprésentes sur les smartphones du monde entier.

Le Honor-Verse, la vision d’Honor pour son futur

Bien parti pour s’installer chez nous, Honor a profité de sa conférence pour présenter plusieurs produits du quotidien. En plus du Honor-Quad, la marque chinoise a présenté un téléviseur Honor (l’Honor TV?), un Humidificateur ( JOIN ONE Warm Mist Humidifier), mais aussi BUGU un robot aspirateur et un purificateur d’air. À ne pas oublier, le Honor Hunter, une sorte de routeur gaming permettant de jouer avec son téléphone (Honor) sur sa (Honor) TV. Résolument tourné vers la jeunesse, la marque s’adresse à un public susceptible de s’équiper entièrement avec Honor pour remplir leurs foyers présent ou futur.

L’Honor TV Et le purificateur d’air

Le robot Aspirateur et l’Humidificateur Honor

L’Honor Hunter

Le très attendu Honor-Quad

Une stratégie qui s’adresse avant tout pour le marché chinois. Le marché occidental est encore frileux vis-à-vis des objets connectés (hormis en Amérique du Nord) et où il faudra batailler avec Alexa, Google et dans une moindre mesure Siri en Europe. Pour ce faire, la firme chinoise peut compter sur YOYO, son intelligence artificielle. Malgré de nombreuses difficultés qui se trouvent sur le chemin de Huawei et de sa filliale, l’optimisme est de mise mais tout l’écosystème qui repose en premier lieu sur le smartphone risque de s’effondrer si le succès n’est pas au rendez-vous en occident.

Alors, quel avenir pour Honor (et Huawei) ?

Difficile de prédire quoique ce soit pour le moment mais le succès d’App Gallery sera déterminant pour les deux marques. Car ce sont surtout le manques d’applications qui peut effrayer les utilisateurs lambdas. Pourquoi choisir un smartphone doté du meilleur appareil photo du marché s’il n’est pas possible de les partager sur Instagram ? Comment rentrer chez moi à 3h du matin si les applications Uber&co ne sont pas disponible au téléchargement ?

De nombreuses problématiques auxquels il faudra répondre pour convaincre un potentiel futur client. Axer sa stratégie de vente sur l’ISO de l’APN du smartphone n’est clairement pas une bonne option car elle ne représente qu’un pourcentage mineur de futurs utilisateurs. En effet, cela s’adresse aux photographes amateur/semi-pro qui doivent déjà posséder leurs matériels acheté une petite fortune. De plus, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le système d’exploitation du Honor View 30 Pro (et du 9X Pro) est Android 10 couplé à Magic UI. Une information qui risque de s’avérer capitale si les sanctions sont levées. Patience donc pour découvrir de quel manière cette histoire évoluera mais bien malin celui qui pourra prédire le futur du groupe Huawei.