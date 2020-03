En Avant, De Gaulle… Que voir au cinéma ce week-end ?

Une nouvelle fois, en cette journée de vendredi, nous nous retrouvons pour vous parler des dernières sorties cinéma. Pour vous détendre ce week-end, peut-être avez-vous envie d’aller au cinéma, seul ou accompagné ! Alors, voici quelques suggestions. Vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière. C’est parti !

En avant – le dernier bébé des studios Pixar

Type : aventure, fantasy

Après nous avoir dévoilé plein d’univers merveilleux tels que celui des monstres de Monstres & Cie et celui des voitures de Cars, les studios Pixar nous propose d’en découvrir un nouveau digne d’un roman de fantasy…

Deux jeunes elfes qui ont perdu leur père très jeune, Ian et Barley, vivent dans un monde peuplé de créatures fantastiques qui a depuis perdu sa magie ancestrale. Désormais tous les deux âgés de 16 ans, ils doivent accomplir le vœu de leur père : partir à sa recherche pour le ramener à la vie. Ils vont se lancer dans une aventure incroyable…

Avec (en VF) : Tom Holland (Thomas Solivérès), Chris Pratt (Pio Marmaï), Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer…

De Gaulle – un homme s’oppose au défaitisme de la France durant la Seconde Guerre Mondiale

Type : biopic, drame

Nous sommes en mai 1940. Le général Charles de Gaulle voit la France s’effondrer alors que les Allemands sont sur le point d’envahir Paris. Il s’oppose au maréchal Pétain qui propose de se rendre. De Gaulle part alors pour Londres pour demander de l’aide à Winston Churchill et tenter de lutter et de se battre pour la résistance alors que l’arrivée des Allemands pousse sa femme et sa fille atteinte de trisomie 21 à s’exiler…

Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet…

Monos – un drame sur fond de guerre acclamé au festival de Sundance

Type : drame psychologique, thriller

Au sommet des montagnes colombiennes, dans une ruine, vivent des commandos adolescents. Ils sont chargés par leur obscur supérieur, « l’Organisation« , de surveiller Sara Watson, dit « la Doctora« , une ingénieure américaine qu’ils tiennent en otage.

Mais poursuivi par l’armée, ce groupe d’adolescents n’a d’autre choix que de s’enfuir dans la jungle. L’heure n’est désormais plus au jeu car ainsi commence une aventure survivaliste qui va détruire ce groupe…

Avec : Julianne Nicholson, Moisés Arias…

Papy-sitter – garder ses deux grands-pères est une épreuve…

Type : comédie

Camille est une jeune lycéenne de terminale sur le point de passer son bac. Ses parents se voient obligés de la confier à André, son grand-père retraité, psychorigide et anciennement gendarme. Mais son autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de nuit, débarque ! Et ainsi va commencer une cohabitation compliquée entre Teddy et André que Camille va bien avoir du mal à gérer…

Avec : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar…

Nous vous souhaitons une bonne séance et à la semaine prochaine !