Les Stories sur Twitter, des pubs dans vos notifications iOS et refonte de Google Photos – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Quant au programme d'aujourd'hui, ça sera un peu de Twitter, Apple iOS et Google Photos.

Les Stories sont enfin disponibles sur Twitter

Twitter vient de lancer au Brésil un nouveau format de post, les « Fleets ». Comme pour les stories (Instagram ou Snapchat), ceux-ci ne sont disponible que pendant 24H et uniquement pour les followers. Ce nouveau format éphémère permet à ses utilisateurs de poster du texte mais aussi des images ou même des GIFs. Contrairement aux tweets classiques, il ne sera pas possible d’aimer, de retweeter ou de répondre publiquement aux Fleets. Une réaction au post reste possible mais elle restera privée entre vous et l’auteur. Cette fonctionnalité est pour le moment seulement activée au Brésil mais une prochaine disponibilité mondiale reste possible. Nous vous tiendrons informé le moment arrivé.

Les pubs dans vos notifications iOS arrivent

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs d’appareil iOS. Apple vient d’autoriser l’envoi de publicités par le biais de notification. Il est désormais possible de recevoir des notifications proposant des réductions sur des achats in-app. Jusqu’alors interdite par les conditions d’utilisations d’applications, Apple commence à réglementer et donc à autorisé cette pratique. Les publicités vont devoir être au préalable accepté par l’utilisateur et il pourra décocher cette option à tout moment. Une pratique qui, si elle est correctement encadré, permettra à certains de découvrir quelques bons plans. Mais mal encadré, l’envoi de publicité par notification risque d’être invasive pour les possesseurs d’iPhone et iPad. Seul l’avenir nous le dira.

Refonte de l’application Google Photos

Après Google Maps, c’est au tour de Google Photos de rafraichir quelques éléments de son interface. Tout d’abord, le menu « hamburger » (trois petits traits) ainsi que la barre de recherche originellement situé tout en haut de l’écran changent de position. Désormais, les différentes options du menu hamburger tels que les albums, favoris, archives et corbeille se retrouvent dans l’onglet « Library » se situant en bas à droite de la barre de menu. Quant à la barre de recherche, celle-ci se transforme en bouton plus discret et se glisse elle aussi dans la barre de menu sur la partie inférieure. Cette petite refonte n’est pas encore disponible sur tous les smartphones mais est actuellement en cours de déploiement.







