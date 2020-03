WhatsApp passe au mode sombre, Xiaomi dévoile le Black Shark 3 et Oppo copie Apple – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Facebook Messenger, Mario Kart Tour et Apple. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Oppo, Xiaomi et WhatsApp. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

WhatsApp déploie son mode sombre

Le mode sombre se démocratise de plus en plus avec WhatsApp qui vient d’officialiser cette fonction sur ses applications iOS et Android. Déjà paru en bêta il y a quelques semaines, WhatsApp généralise cette fonctionnalité par vague (donc patience si cela n’est pas votre cas). Afin de permettre d’accentuer la lisibilité et réduire la fatigue oculaire, les développeurs de l’application proposent une couleur grise. Triste nouvelle pour les possesseurs d’écrans OLED qui voyait un moyen d’économiser un peu plus de batterie.

Pour activer le mode sombre, il suffit de – Aller dans l’onglet « Paramètre »

– Ensuite dans l’onglet « Discussion »

– Accédez aux « Thèmes »

– Sélectionner « Sombre »Rien de plus facile, voilà le mode sombre activé sur votre application de messagerie instantanée.

Après Messenger et maintenant WhatsApp, il ne reste plus qu’au groupe Facebook d’incorporer le mode sombre sur Instagram. Le mode sombre du site et de l’application Facebook ne devrait plus tarder.

Le smartphone gaming Xiaomi Black Shark 3 est arrivé

Dans la catégorie des smartphones « gaming », vous avez peut-être déjà entendu parler de Black Shark. La filiale du chinois Xiaomi a récemment dévoilé la nouvelle version de cette gamme, le Black Shark 3. Ce dernier se décline en 2 versions, Standard et Pro. La version standard embarque déjà de très bons composants (Snapdragon 865, jusqu’à 12 Go de RAM) et un nouveau système de refroidissement accompagnés d’un écran 90 Hz. Quant à la version Pro s’équipe d’une batterie plus grande (5000 Mah), avec une taille d’écran qui se veut immersive vu sa taille de 7,1 pouces, sans compter les accessoires. Ce sont les premiers appareils mobiles dédiés au gaming de 2020, et ils semblent déjà très prometteurs. Ils seront disponibles en Chine dès le 6 mars, sans date en France pour le moment.

Oppo copie très joliment l’Apple Watch

Aujourd’hui, Oppo est plutôt connu pour ses smartphones comme le Oppo Find X mais n’est pas présent sur le marché des accessoires. Heureusement, ce n’est désormais plus le cas. En effet, L’entreprise avait présenté en décembre dernier ses Oppo Enco Free. Pour rappel, les Oppo Enco Free sont des écouteurs True Wireless assez classiques en Bluetooth 5.0 avec un design assez inspiré des Airpods d’Apple. Malheureusement, ceux-ci n’étaient pas encore disponibles en France jusqu’à présent. Bonne nouvelle pour ceux qui les attendaient, l’entreprise vient de les rendre disponibles en France.

L’entreprise ne s’arrête pas ici, après avoir attaqué le marché des écouteurs sans-fil, Oppo a annoncé une prochaine conférence le 6 mars prochain. Celle-ci sera notamment dédiée à la présentation d’une nouvelle montre connectée nommée Oppo Watch. Nous n’avons pas plus d’informations le concernant pour le moment si ce n’est que son design est assez rapproché de l’Apple Watch. À travers ces annonces, on remarque qu’Oppo tente de s’imposer dans le marché des accessoires qui rappelle sans doute la marque Xiaomi actuellement.

