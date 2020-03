Facebook Messenger fait peau neuve, multijoueur Mario Kart Tour et Apple à l’amende – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de PS5, Final Fantasy et iPad Pro. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Facebook Messenger, Mario Kart Tour et Apple. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Un Facebook plus rapide et léger

Si vous trouviez Messenger, l’application de messagerie de Facebook, lente et lourde, cela va changer. Depuis fin 2019, les développeurs de la célèbre application ont déployé une mise à jour allégeant le code de l’application. 85% du code de la version d’IOS a été supprimé, rendant son utilisation plus fluide et plus rapide. En revanche pour Android, le gain de performance se fait moins ressentir, malgré des sacrifices tels que la fonctionnalité de sondage dans les conversations. Ces améliorations sont faites en prévision de l’union de Facebook, Instagram et Messenger au sein d’une seule et même application, comme l’avait annoncé Facebook.

Le multijoueur de Mario Kart Tour arrive lundi prochain !

Dès sa sortie en septembre dernier, Mario Kart Tour a suscité un engouement important auprès des joueurs mobiles. Seulement, le mode multijoueur n’était pas encore disponible à sa sortie. En bêta pendant plusieurs mois, l’entreprise vient d’annoncer sa disponibilité officielle. En effet, à travers un post sur Twitter, on apprend que le mode multijoueur sera disponible le 9 mars prochain, à 5H du matin. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, celui-ci devrait être accessible à l’ensemble des utilisateurs sans frais supplémentaires.

Apple passe à l’amende à cause de l’iPhone

Apple met aujourd’hui la main au porte-monnaie pour indemniser les possesseurs d’iPhone. Rappelez-vous, la polémique sur les iPhone ralentis intentionnellement via iOS 12. Cela avait soulevé une vive réaction concernant Apple et l’obsolescence programmée de ses appareils. La firme californienne va verser 25 dollars pour chaque iPhone concerné par les ralentissements soit environ 500 millions de dollars. Une modique somme, mais symbolique qui pour les plaignants, bien qu’Apple ai jugé plus judicieux de payer cette somme plutôt que de s’enliser dans un procès coûteux et interminable. A noter qu’une décision similaire avait été prise en France à ce sujet. Apple avait ainsi dû verser 27 millions de dollars.

