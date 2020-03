Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Shadow, Google et Windows. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de PS5, Final Fantasy et iPad Pro. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Une PS5 Pro accompagnerait la PS5 de cette année

D’après certaines rumeurs, Sony ne dévoilerait pas une nouvelle console en 2020, mais bien deux. Pour contrer les supposés futurs modèles de la Xbox, le journaliste Zenji Nishikawa, ayant déjà révélé des informations sur la Switch Lite de Nintendo avant sa sortie, indique que la très attendue Playstation 5 sera accompagnée par une version Pro. Avec une différence de prix d’environ 150€, on s’attend à des modèles plus ou moins similaires, avec une version améliorée haut de gamme pour le modèle Pro, pour cibler les passionnés prêts à mettre la main au porte-monnaie. Pour comparaison, la Playstation 5 serait moins puissante que la Xbox One X, avec une puissance de 9 teraflops contre 12 pour la console de Microsoft. Plus d’informations dans notre article dédié à la PS5 Pro ICI.

La démo de Final Fantasy VII est arrivée

Malgré une sortie prévue pour le 10 avril prochain, le très attendu Final Fantasy VII Remake est déjà disponible en démo sur le PlayStation Store. Une sortie de la démo qui était prévue depuis quelques semaines suite à des fuites parues en fin d’année 2019. Apparue ce matin sans crier gare, la démo de FFVII Remake permet de découvrir avec un peu d’avance l’un des jeux les plus attendus de l’année. Cette démo, de 7,59 Go, permet d’effectuer une opération de sabotage sur le réacteur Mako n°1. Malheureusement, l’avance prise par les joueurs sur la démo ne sera pas récupérable une fois la sortie du jeu. De quoi mettre tous les fans sur un pied d’égalité. En bonus, si la démo du jeu est récupérée avant le 11 mai 2020, un thème exclusif qui comportera tous les personnages principaux sera offert dès le 10 avril prochain, soit la date de sortie officielle du jeu sur PS4.

Un clavier avec trackpad pour l’iPad Pro 2020 ?

Depuis quelques années, Apple tente de redynamiser le marché de la tablette avec ses iPad en améliorant son système d’exploitation, iPad OS. Peu à peu, l’iPad est parvenu à remplacer un ordinateur portable pour de nombreuses tâches. Pour améliorer l’expérience de frappe, Apple met à disposition en vente un étui comportant un clavier, le Smart Keyboard. Pour rappel, ce clavier est seulement compatible avec les iPad qui profitent du Smart Connector comme le dernier iPad Pro. Il présente des avantages notamment au niveau de la recharge où l’iPad s’en occupe directement. De plus, il n’a pas besoin de passer par le Bluetooth ou le wifi. À l’heure d’aujourd’hui, celui-ci ne comporte pas de pavé tactile étant donné qu’il reste une tablette dont son utilisation est principalement tactile.

Seulement, il semblerait qu’Apple sortirait une version du smart keyboard avec un pavé tactile. Ce nouveau produit devrait ainsi améliorer le support de la souris au sein d’iPad OS qui n’est pour le moment qu’une fonction d’accessibilité. Si ce Smart Keyboard tendait à sortir, on pourrait se demander si l’iPad est encore une « tablette ». Néanmoins, même si cette rumeur se veut probable, il faut prendre cette rumeur avec de grosses pincettes. Ce clavier devrait être compatible avec les prochains iPad Pro 2020 dont la sortie n’est pas encore confirmée.

