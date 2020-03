Animal Crossing : New Horizons, le point sur les nouveautés

Le nouveau jeu de la série Animal Crossing sortira bientôt sur Nintendo Switch, dès le 20 mars précisément. Cette licence très célèbre a eu le droit récemment à un Nintendo Direct spécial Animal Crossing. De très nombreuses informations ont été dévoilées. Nous faisons le point sur ce nouvel article.

Nous vous rappelons également que vous pouvez consulter notre dernier article sur Animal Crossing avec la console spéciale Switch Aloha.

Les nouveautés annoncées

Dans un premier temps, et c’est une nouveauté le joueur pourra choisir son île parmi une sélection de quelques îles proposées au début du jeu. Néanmoins, et vous comprendrez plus tard dans cet article pourquoi, le choix aura surtout un intérêt dans les débuts du jeu. Vous pourrez également choisir entre une île de l’hémisphère Nord ou Sud. Cela aura pour but de changer les saisons en fonction des dates selon l’hémisphère choisi.

Au début, vous démarrerez votre aventure sur une île quasi déserte et munie d’une simple tente. Mais nous avons appris lors de cette présentation qu’il sera possible d’acheter une maison plus tard dans le jeu, mais ce n’est pas tout, vous pourrez aussi choisir sa position exacte sur votre île, ce qui est également une nouveauté.

Une île à votre image

Cet opus met en effet l’accent sur la personnalisation extrêmement poussée de l’île. Utilisez les ressources de l’île, le bois, les rochers pour construire sur un établi les meubles dont vous aurez besoin. Nous pourrons également créer des routes, des falaises, des cours d’eau, des ponts plus tard dans le jeu avec la fonctionnalité permis de construire.

Les personnages éphémères seront toujours de la partie, le musée, la boutique de vêtement, la boutique de meubles, etc seront également tous de retour !

Le multijoueur à l’honneur

Le multijoueur sera à l’honneur dans cet opus. Jusqu’à huit joueurs pourront se retrouver sur une île simultanément. De plus, la fonction hache et pelle sera désactivée lorsque vous visitez une île. C’est terminé les destructions gratuites ! Cependant, grâce à la fonction « meilleur ami », il sera possible d’autoriser un ami à utiliser ces outils sur notre île.

Et vous, attendez-vous avec impatience ce nouvel opus d’Animal Crossing ?